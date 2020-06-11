Председатель наблюдательного совета Николаева: Здравого смысла здесь нет. Мы были против этой глупости, но играть будем

Председатель наблюдательного совета "Николаева" Сергей Кантор рассказал, почему голосовал против возобновления сезона в Первой лиги.

"Решили играть. Мы были против этой глупости, но играть будем.

Мы голосовали не против футбола. В разных регионах разная эпидемиологическая обстановка. Мы же не с мячиком играемся, а с людьми. Нам надо ехать в Ивано-Франковск, а там другая ситуация с коронавирусом. Факт того, что Вторую лигу остановили, а Первую нет, говорит о том, что здравого смысла здесь нет. Если уже играем, то везде. Если не играем, то не играем везде. Заморозили чемпионат в том виде, в котором он есть. Спокойно готовимся к следующему сезону. Не переносим все это де##мо с этой пандемией в следующий чемпионат. Победила не здравая логика. Мы сейчас будем рисковать людьми в угоду непонятно чего.

Мы начнем следующий чемпионат в сентябре, в ноябре залезем в морозную погоду и дожди, а не у всех есть поля с подогревом. Значит, мы будем убивать поля по 20-25 миллионов в угоду того, что кому-то нужно доиграть эти 11 матчей. А что делать тем, кто умер? Они же никогда этот футбол не посмотрят. Мы забыли о людях, а вместо этого мячиком играемся. Это просто детский сад.

Футболисты – это люди. Никто никому не давал права рисковать ними. Случилось то, что случилось. Мы не можем на это повлиять. Но могли повлиять сегодня и спокойно свернуть чемпионат, найти решение по переходам. Хотя этих переходов вообще могло бы не быть, ничего бы не случилось от этого. Пандемия накрыла весь мир, а кому-то надо в УПЛ. Я же тоже не хотел коронавируса. Но так мы бы людей сберегли, минимизировали риски, перевернули бы этот листик и готовились бы к новому чемпионату.

1-6-е места играют в Киеве, в одной эпидемиологической обстановке, а мы будем ездить в Ивано-Франковск, туда, сюда и так дальше. Но мы будем это делать, так как вынуждены подчиниться большинству. Но это глупо. Я могу быть неправ, время нас рассудит. Должен был победить здравый смысл, но этого не случилось", – сказал Кантор.