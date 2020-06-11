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Президент ПФЛ: Я за кресло не держусь. Если большинство проголосует за мою отставку, то я встану и уйду

Первая лига
(1 голосов)

Для Сергея Макарова сейчас очень нелегкие времена

Президент ПФЛ: Я за кресло не держусь. Если большинство проголосует за мою отставку, то я встану и уйду
Новина українською

В четверг 11 июня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась конференция клубов ПФЛ, на которой после длительных дискуссий было принято решение о возобновление чемпионата в Первой лиге.

При этом на заседании звучала и критика в адрес Президента ПФЛ Сергея Макарова, который вполне философски на нее отреагировал.

– В эти дни было давление из двух лагерей на вас – одни за, другие против.

– Было тяжело, ситуация 50 на 50. Клубы тянули на себя, а стрелы летели в нас. Я не хочу давать оценки. Самое главное, что решение принято.

– Не опасались за свою должность? Слышал, что могли поднять вопрос о вашей отставке?

– Он и сегодня поднимался. Вопрос недоверия мне поднимался, собирали подписи. Я за кресло не держусь, но мы должны были выполнить задачу и решить вопрос. А позже будет очередная конференция, где я предоставлю свой отчет, где клубы смогут дать мне оценку. Если большинство проголосует за мою отставку, то я встану и уйду.

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В статье: ПФЛ Сергей Макаров
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
11.06.2020 в 21:54
Подорвал репутацию, устроив непонятно что с доигровкой
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