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Кополовец: Павелко - это сильный, мощный человек. Выступил, сказал свое веское слово
Минай проголосовал за
Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал, почему клуб голосовал за возобновление сезона в Первой лиги.
– Почему "Минай" проголосовал уже за доигрывание, хотя раньше голосовал против?
– Мы изначально были за доигрывание, но нужны были гарантии, что доигрывают все. Сегодня даже те клубы, которые голосовали против, объяснили, что смогут доиграть, примут решение большинства. Поэтому мы готовы доигрывать, команда тренируется, все в порядке.
– Насколько помогло клубам определиться присутствие Андрея Павелко?
– Это сильный, мощный человек. Выступил, сказал свое веское слово. Это руководитель. Его выступление объединило. Появилось конкретное решение, которого мы и требовали. Нашелся компромисс.
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