  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Павелко: Решение Конференции ПФЛ будет утверждено в течении суток
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Павелко: Решение Конференции ПФЛ будет утверждено в течении суток

Первая лига
(1 голосов)

Президент УАФ подвел итоги конференции ПФЛ

Павелко: Решение Конференции ПФЛ будет утверждено в течении суток
Новина українською

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал итоги внеочередной Конференции ПФЛ, на которой было принято решение о возобновлении сезона в Первой Лиге.

- Андрей Васильевич, тяжелое решение было сегодня, но его многие ожидали. Ваши первые впечатления после Конференции ПФЛ?

- Я очень рад и доволен тем, что сегодня клубы нашли понимание вокруг самого футбола. Поняли, что нужно объединиться и пройти этот трудный этап.

- Перед Конференцией волновались?

- Я волновался, зная, что как бы ни шел процесс переговоров, сегодня надо достаточно жестко принять решение, вокруг которого все объединятся. Это было главное волнения. Принимать решения, которые разъединяют клубы, это очень плохо для украинского футбола.

- Как теперь с правовой точки зрения?

- Сегодня мы ждем Исполком УАФ, ждем протокол решения Конференции ПФЛ, который и передадим на утверждение Исполкома. Все будет быстро и в факсовом режиме. Думаю, что в течение суток сегодняшнее голосование будет утверждено. Дай Бог, Исполком утвердит это решение. С учетом того, что сегодня присутствовало почти все руководство УАФ, многие члены Исполкома, уверен, что некоторые в душе уже проголосовали. Теперь это уже фактический момент, должны пройти члены Исполкома.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПФЛ Андрей Павелко УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...