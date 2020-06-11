Павелко: Решение Конференции ПФЛ будет утверждено в течении суток

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал итоги внеочередной Конференции ПФЛ, на которой было принято решение о возобновлении сезона в Первой Лиге.

- Андрей Васильевич, тяжелое решение было сегодня, но его многие ожидали. Ваши первые впечатления после Конференции ПФЛ?

- Я очень рад и доволен тем, что сегодня клубы нашли понимание вокруг самого футбола. Поняли, что нужно объединиться и пройти этот трудный этап.

- Перед Конференцией волновались?

- Я волновался, зная, что как бы ни шел процесс переговоров, сегодня надо достаточно жестко принять решение, вокруг которого все объединятся. Это было главное волнения. Принимать решения, которые разъединяют клубы, это очень плохо для украинского футбола.

- Как теперь с правовой точки зрения?

- Сегодня мы ждем Исполком УАФ, ждем протокол решения Конференции ПФЛ, который и передадим на утверждение Исполкома. Все будет быстро и в факсовом режиме. Думаю, что в течение суток сегодняшнее голосование будет утверждено. Дай Бог, Исполком утвердит это решение. С учетом того, что сегодня присутствовало почти все руководство УАФ, многие члены Исполкома, уверен, что некоторые в душе уже проголосовали. Теперь это уже фактический момент, должны пройти члены Исполкома.