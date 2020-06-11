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Президент Балкан: Готовимся к этому извращенному чемпионату, будем его доигрывать
Не все в ПФЛ были согласны с доигровкой
Президент зарянских "Балкан" Радослав Златов рассказал, почему его клуб на Конференции ПФЛ все-таки проголосовал за возобновление сезона в Первой лиге.
"У нас была четкая позиция: мы против возобновления чемпионата по ряду объективных причин. Но мы сказали четко, если большинство проголосует за доигровку, то и мы будет играть. Это демократия. Готовимся к этому извращенному чемпионату, будем его доигрывать.
Было непонятно, закончится ли чемпионат. Вот мы возобновляем чемпионат, но Павелко и никто другой не дал гарантии, что он закончится. Сможем ли мы его доиграть? Все ли команды добегут? А если не добегут, то что будет? Масса вопросов без ответов. Они просто хотят играть футбол, ну попробуйте.
Наша команда тренировалась и поддерживала форму. Если все будет хорошо, то рестарт Первой лиги состоится 24-го числа. Настолько все условно, что никто не уверен, что он начнется. Есть эмоции и амбиции, особенно в первой шестерке, которая борется за выход в УПЛ. Мы приняли решение большинства, движемся в футбольном сообществе дальше", – сказал Златов.
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