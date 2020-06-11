Стороженко: Я уже 25 лет никого не боюсь, кроме дураков, от них не знаешь, чего ожидать

Председатель наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко поделился впечатлениями о решении доиграть сезон в Первой лиге.

- Сергей Михайлович, поздравляем, что в конце решение принято! Что вы чувствовали перед началом конференции?

- Я хочу вам сказать, что уже в таком возрасте, что лет 25 никого не боюсь, кроме дураков, от них не знаешь, чего ожидать. К моему большому счастью, есть радость и удовольствие от принятых решений, сегодня все проголосовали и показали свои лица украинскому обществу. Я очень благодарен финальной позиции президента "Руха" Григория Козловского, потому что он в течение последних недель менял решение. А сегодня господин Дедышин озвучил позицию, чтобы играть по регламенту. Что мы предлагали с первого дня и с первой минуты.

- Ожидали, что будет равенство при голосовании, а в итоге подавляющее большинство поддержало. "Кремень" и "Прикарпатье" почему изменили решение, как считаете?

- Это футбольные люди, там футбольные города. "Прикарпатье" - это команда родного края, ну как они могут не играть в футбол...

- К вам подходил господин Дедышин и вы пожали друг другу руки. Конфликт исчерпан?

- Я ни с кем не конфликтую и я не конфликтный человек. Надеюсь, что господин Дедышин также!