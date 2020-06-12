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Кополовец готов сбросить номер карточки президенту Ингульца, чтобы тот дал деньги на ПЦР-тесты

Первая лига
(1 голосов)

Не война клубов - просто разные позиции

Кополовец готов сбросить номер карточки президенту Ингульца, чтобы тот дал деньги на ПЦР-тесты
Новина українською

Михаил Кополовец, спортивный директор и игрок "Миная", высказался о взаимоотношениях с президентом "Ингульца" Александром Поворознюком.

Футболист и клубный менеджер отметил, что у него с боссом клуба с Петрова нет никакой войны.

Пусть смотрит на свой клуб. Пусть смотрят в своих деревнях, откуда они вылезли. Там пусть рассказывают. У нас есть своя команда и своя позиция. И мы ее отстаиваем. А то, что они там лают сбоку, меня не интересует. У меня есть свой клуб, свой президент и своя позиция.

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Кополовца спросили, готов ли "Минай" к возобновлению Первой лиги финансово, функционально и психологически.

Спросите у Поворознюка, он лучше знает. Он там хочет всем тесты покупать. Так перекиньте нам 100 000 гривен, нам не помешает. Я скину номер карты, мы не против.

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В статье: Михаил Кополовец Первая лига Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк ФК Минай Минай тестирование
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
12.06.2020 в 09:09
Знатно потролил ))). Интересно оплатит тесты петровский красафчег )))??? Знаю не по наслышке , что в бытность президентом Десны он не платил ничего из того ,что обещал )))
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