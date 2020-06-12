Кополовец готов сбросить номер карточки президенту Ингульца, чтобы тот дал деньги на ПЦР-тесты

Михаил Кополовец, спортивный директор и игрок "Миная", высказался о взаимоотношениях с президентом "Ингульца" Александром Поворознюком.

Футболист и клубный менеджер отметил, что у него с боссом клуба с Петрова нет никакой войны.

Пусть смотрит на свой клуб. Пусть смотрят в своих деревнях, откуда они вылезли. Там пусть рассказывают. У нас есть своя команда и своя позиция. И мы ее отстаиваем. А то, что они там лают сбоку, меня не интересует. У меня есть свой клуб, свой президент и своя позиция.

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Кополовца спросили, готов ли "Минай" к возобновлению Первой лиги финансово, функционально и психологически.