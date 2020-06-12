Гендиректор Руха: Волынь "за", но воздержалась из-за своих соображений

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин прокомментировал телеканалу Футбол итоги конференции ПФЛ - мероприятия, на котором в конце удалось определиться с тем, возобновлять чемпионат в Первой лиге.

Клубы были практически единодушны. 11 из 16 проголосовали "за". И "Волынь" точно будет играть...

Она воздержалась из своих соображений, но есть 12 клубов, которые гарантированно будут играть.

Я не вижу возможностей, чтобы что-то отменить или подтасовать.