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Гендиректор Руха: Волынь "за", но воздержалась из-за своих соображений

Первая лига
(1 голосов)

11 из 16 или 12?

Гендиректор Руха: Волынь "за", но воздержалась из-за своих соображений
Новина українською

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин прокомментировал телеканалу Футбол итоги конференции ПФЛ - мероприятия, на котором в конце удалось определиться с тем, возобновлять чемпионат в Первой лиге.

Клубы были практически единодушны. 11 из 16 проголосовали "за". И "Волынь" точно будет играть...

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Она воздержалась из своих соображений, но есть 12 клубов, которые гарантированно будут играть.

Я не вижу возможностей, чтобы что-то отменить или подтасовать.

Напомним, что рестарт чемпионата в Первой лиге должно состояться 24 июня.

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Игорь Дедышин Рух (Львов)
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Источник:
Футбол News

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