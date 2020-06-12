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Гендиректор Руха: Волынь "за", но воздержалась из-за своих соображений
11 из 16 или 12?
Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин прокомментировал телеканалу Футбол итоги конференции ПФЛ - мероприятия, на котором в конце удалось определиться с тем, возобновлять чемпионат в Первой лиге.
Клубы были практически единодушны. 11 из 16 проголосовали "за". И "Волынь" точно будет играть...
Она воздержалась из своих соображений, но есть 12 клубов, которые гарантированно будут играть.
Я не вижу возможностей, чтобы что-то отменить или подтасовать.
Напомним, что рестарт чемпионата в Первой лиге должно состояться 24 июня.
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