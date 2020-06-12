Менеджер Черноморца: Почему дети идут в детский сад без ПЦР-тестов, а футболисты должны их сдавать?

На конференции ПФЛ генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра голосовал против рестарта сезона в Первой лиге после карантина и объяснил телеканалу Футбол позицию клуба.

Почему голосовали против? Первое - это тема здоровья футболистов, очень много вопросов к ней. Мы - за здравый смысл. Почему дети уходят в детсад без ПЦР-тестов, а футболисты их вынуждены сдавать? В этом логики нет.

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Как я понимаю из выступлений каждого [из представителей клубов], то все ехали [на конференцию] с видением того, как они будут голосовать. Незавчених фраз не было. Каждый приехал и сказал: "Я буду голосовать так".

Высказался господин Мисюра и о том, как решения конференции ПФЛ примет одесский клуб.