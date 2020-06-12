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Андрей Павелко: В начале конференции выглядело так, что клубы вновь разделятся
О судьбоносном решении
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал телеканалу Футбол окончательное решение конференции ПФЛ по рестарту чемпионата в Первой лиге.
Легитимное собрание, приняли очень важное для Украины решение. Наверное, важную роль сыграло то, что мы очень недвусмысленно продемонстрировали свою позицию. Все это в итоге дало положительный результат.
Потому что в начале все выглядело так, что будут бурные обсуждения и все [клубы] снова разделятся. Но потом я взял слово и очень четко дал понять, что мы отсюда не уйдем, пока не примем решение в интересах футбола Украины.
Шаг за шагом мы искали компромисс, искали решение, которое объединит.