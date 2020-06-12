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Для Кремня внезапно нашлось финансирование накануне конференции ПФЛ
Сейчас - только чтобы доиграть чемпионат
Директор "Кремня" Андрей Недяк сообщил телеканалу Футбол, что за день до конференции ПФЛ, где принимали решение о рестарте соревнований в Первой лиге, решился вопрос со средствами для клуба.
Ведь отсутствие денег было основной причиной, почему "Кремень" голосовал против продления соревнований после карантина и изменил свою позицию перед конференцией ПФЛ.
У нас не было финансирования. А буквально вчера [конференция состоялась 11 июня] мне позвонили, что к вечеру нашли финансирование ...Люди, которые, очевидно, не равнодушны к футболу у нас в Кременчуге.
Решили, что будем продолжать. А дальше будет видно.
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