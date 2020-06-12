На решение Прикарпатья доигрывать чемпионат повлияло "изменение эпидемиологической ситуации"

Василий Ольшанецкий, президент "Прикарпатья", в разговоре с телеканалом Футбол сообщил, что повлияло на решение франковского клуба в голосовании за возобновление чемпионата в Первой лиге после карантина.

Мы всегда были за футбол и за то, чтобы играть. Просто складывалась такая эпидемиологическая ситуация.

Сегодня она улучшилась и никаких вопросов нет. Ивано-Франковская область, слава Богу, вышла из перечня регионов, где превышен уровень заболевания.