Первая лига
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На решение Прикарпатья доигрывать чемпионат повлияло "изменение эпидемиологической ситуации"
Все действительно зависело от статистики?
Василий Ольшанецкий, президент "Прикарпатья", в разговоре с телеканалом Футбол сообщил, что повлияло на решение франковского клуба в голосовании за возобновление чемпионата в Первой лиге после карантина.
Мы всегда были за футбол и за то, чтобы играть. Просто складывалась такая эпидемиологическая ситуация.
Сегодня она улучшилась и никаких вопросов нет. Ивано-Франковская область, слава Богу, вышла из перечня регионов, где превышен уровень заболевания.
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Источник:Футбол News
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