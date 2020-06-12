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На решение Прикарпатья доигрывать чемпионат повлияло "изменение эпидемиологической ситуации"

Первая лига
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Все действительно зависело от статистики?

На решение Прикарпатья доигрывать чемпионат повлияло "изменение эпидемиологической ситуации"
Новина українською

Василий Ольшанецкий, президент "Прикарпатья", в разговоре с телеканалом Футбол сообщил, что повлияло на решение франковского клуба в голосовании за возобновление чемпионата в Первой лиге после карантина.

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Мы всегда были за футбол и за то, чтобы играть. Просто складывалась такая эпидемиологическая ситуация.

Сегодня она улучшилась и никаких вопросов нет. Ивано-Франковская область, слава Богу, вышла из перечня регионов, где превышен уровень заболевания.

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В статье: Первая лига ПФЛ Прикарпатье (Ивано-Франковск) Василий Ольшанецкий МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Источник:
Футбол News

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