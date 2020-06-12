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Ингулец готов заплатить 100 000 грн Кополовцу, если он споет на камеру гимн их клуба
"Так позиция или поза "Миная"?"
Коммерческий директор "Ингульца" Андрей Филь ответил на несколько резонансных заявлений относительно петровского клуба коллеги из "Миная" Михаила Кополовца.
Накануне Михаил призвал президента "Ингульца" Александра Поворознюка выполнить обещание и сбросить ему на карточку 100 000 грн, которые тот обещал клубам первой лиги на ПЦР-тесты.
Мы понимаем, что это ценник Кополовца как человека. Но мы деньги никому просто так не платим. Если он хочет получить 100 000 грн, наш клуб имеет к нему предложение: пусть он на камеру споет гимн Ингульца и сбросит нам видеозапись. Тогда мы с радостью перечислим ему 100 000 гривен.
Коммерческий директор Ингульца также отметил, что Копловиц назвал петровцев сельским клубом.
Я хочу ему открыть глаза на то, что Минай - это тоже не мегаполис. Он говорит, что у них есть своя позиция. Мы видели его позиции в течение 2 месяцев. Может он путает слова? Может позы, а не позиции? Тогда это другой разговор.
Он говорит, что у него есть клуб, есть президент. Затем его спрашивают, готов ли "Минай" к продолжению сезона. А он отвечает: "Спросите у Поворознюка". Хотим открыть ему глаза, что Поворознюк - президент "Ингульца", а не "Миная".