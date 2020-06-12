Первая лига
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Борітеся – поборете. Вам Бог помагає: гендиректор Оболони-Бровар рассказал о борьбе за возобновление Первой лиги
Александр Резниченко зацитирвал Тараса Шевченко
Генеральный директор "Оболони-Бровар" Александр Резниченко прокомментировал телеканалу Футбол окончательное решение конференции ПФЛ по рестарту чемпионата в Первой лиге.
"Возможно, интервью президентов клубов УПЛ повлияло. Некоторые команды Первой лиги изменили свое решение.
Слова Тараса Шевченка: "Борітеся – поборете. Вам Бог помагає". Но в нашем случае, помог не только Бог, но и журналисты", – сказал Ризниченко.
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Источник:ТК Футбол
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