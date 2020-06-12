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Павелко: Когда в течении 10 дней принимаются противоположные решения, это говорит о кулуарных договоренностях

Первая лига
(1 голосов)

Президент УАФ разъяснил по Первой лиге

Павелко: Когда в течении 10 дней принимаются противоположные решения, это говорит о кулуарных договоренностях
Новина українською

Глава УАФ Андрей Павелко в эфире программы "Трендец" прокомментировал итоги конференции ПФЛ, на которой было принято решение о возобновлении Первой лиги.

– Главное, чтобы в итоге победил украинский футбол. У меня приятное ощущение, что взял корабль в руки и отправил в правильный курс. Думаю, все будет хорошо.

- Насколько много было закулисных игр в Первой лиге?

– Не хочу комментировать слухи. Два противоположных решения в течение 10 дней не могут говорить о какой-либо реальной картине в Первой лиге. Когда принимается противоположное решение в течение 10 дней, это и говорит о том, что идут какие-то кулуарные договоренности.

Понимая это, было принято решение о проведении конференции – высшего органа над советом лиг. Конференция приняла решение, которое вернуло футбол в Первую лигу.

- Почему не пустили журналистов?

– Во-первых, мы все еще находимся в карантинных нормах. Был разговор, когда мы находились в условиях карантина. Хотелось бы, чтобы потом кто-то из воюющих сторон не воспользовался этой ситуацией, чтобы завтра оспорить решение конференции.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
ТРЕНДЕЦ

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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.06.2020 в 21:08
Павелко: Когда в течении (!!!!!!!) 10 дней принимаются противоположные решения, это говорит о кулуарных договоренностях (c) ------------------------------------------------------------понимаю, что каникулы у школьников, но старшие же должны как-то проверять безграмотных "писателей"! в самом тексте же правильно написано
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-1
Просто Квашин (Харьков)
12.06.2020 в 21:00
ублюдка - в тюрьму...
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