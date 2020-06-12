Горняк-Спорт может отозвать свой голос за возобновление чемпионата Первой лиги

Президент "Горняка-Спорта" Петр Каплун прокомментировал итоги внеочередной Конференции ПФЛ, на которой было принято решение о возобновлении сезона в Первой Лиге.

Отметим, что изначально "Горняк-Спорт" выступал против возобновления сезона, однако на итоговой Конференции проголосовал "за". Впрочем, есть вероятность, что клуб отзовет свой голос.

"На конференции УАФ было сломано много копий, много мы услышали выступлений и речей благородных рыцарей, которые были готовы помочь и сплотить команды, но дым рассеялся и мы получили решение, которое ни к чему не ведет.

Конференция проголосовала за продолжение соревнований, а как их продолжать в каком формате, все остались в неведении.

Большинство проголосовали за то, чтобы играть по регламенту, но в нем нет такого понятия как медицинский протокол, тут нет такого понятия, при каких условиях команда уходит на карантин и на каких условиях команда возвращается с карантина.

В регламенте нет такого решения о том, если команда не сможет доиграть чемпионат из-за коронавируса, что делать с этой командой. В регламенте нет такого понятия, как производить обмен между лигами, если вдруг чемпионат опять остановится, и мы не сможем его продолжать.

В регламенте нет такого понятия, как восемнадцать команд на следующий сезон. Если в УПЛ четко прописали, сколько команд будет в следующем сезоне, то в нашем регламенте не записано, что 18 команд играют в следующем году.

Почему решили что именно восемнадцать команд? И кто за это голосовал? По-моему, конференция не голосовала за 18 команд.

Возникло очень много вопросов. Благородные рыцари готовы были до конференции оплатить тесты. Дым рассеялся, и что мы видим? Все обещания забыты. Все. Люди добились своей цели, чемпионат продолжается, а вы остались со своими проблемами, как они были, так и есть.

Кто будет определять, может ли команда выполнить протокол или не может? Кто будет разрешать? Где это записано, может ли команда играть или нет. В УПЛ это делает инспектор и делегат УАФ. Как это будет происходить у нас? За что мы голосовали, непонятно.

Главное людям было проголосовать и показать, вот какие мы великие. А дальше что? Эти вопросы мы обсуждали с президентом ПФЛ Украины. Он клятвенно обещал, что эти вопросы будут решены, а когда уже все проголосовали, тогда зачем решать эти вопросы? Все, играйте. А как играть, никого не интересует.

Вот такие краткие итоги конференции ПФЛ. Наш клуб, наверное, будет отзывать свой голос за возобновление чемпионата, который мы отдали на конференции, потому как непонятно, по каким правилам продолжать соревнования, мы так и не определились.

Нам обещали решить все вопросы и по протоколу, и по прохождению теста. Я, конечно, завидую белой завистью командам, у которых посреди ночи находятся инвесторы", – сказал Каплун.