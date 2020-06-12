Козловский: Let’s go, парни. Поехали играть футбол

Президент "Руха" Григорий Козловский прокомментировал решение Конференции ПФЛ о возобновлении сезона в Первой лиги, которое запланировано на 24 июня.

"Всех поздравляю с возвращением футбола в первой лиге. Доиграть чемпионат было логичным решением. Самое главное, что доигрывать мы будем согласно регламенту. Некоторые скептики писали, что мы против или воздерживались. Пусть посмотрят все наши комментарии и все наши голосования.

"Рух" всегда был готов играть в футбол. Вчера это и произошло. Еще один знаковый момент: когда руководство имеет волю, а ее имело уже руководство УАФ в лице Андрея Павелко, то все решается. Макаров и Мороз только плели интриги и перессорили между собой все клубы.

Пришел руководитель и сказал, что клубы должны доиграть чемпионат согласно регламенту. Для тех, кто соглашается – одни правила, для тех, кто нет – другие и все играют в футбол. Все бывает в жизни.

Вот в элитном дивизионе с "Карпатами" есть определенные моменты, но вышел президент УАФ и отметил, что сезон завершится при любых условиях. Это и есть настоящая позиция.

Я рад, что то решение, о котором мы говорили с первого дня, приняли на конференции, ведь на переправе коней не меняют. Случилось то, за что мы и боролись постоянно.

"Рух" одна из первых команд, которая начала готовиться к возобновлению соревнований, мы провели ПЦР-тестирования. У нас нет ни одного больного. Да, есть микротравмы, но это рабочий процесс. Мы всегда декларировали, что хотим играть согласно регламенту.

Я поздравляю всех президентов клубов, болельщиков. Наконец вскоре старт. В недавних интервью я просил назвать дату начала соревнований. Вот дату назвали, поэтому let’s go, парни Поехали играть в футбол", – сказал Козловский.