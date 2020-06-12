Президент Горняка-Спорт: Люди вообще не думают мозгами, главное лозунги и кричать: Ура! Победил футбол!

Президент "Горняка-Спорт" Петр Каплун поделился мнением о словах Игоря Суркиса, который предложил помощь всем клубам Первой лиги, которые не могут оплатить тестирование игроков, при этом выразив сомнение в целесообразности продолжения сезона в Первой лиге.

"Президент ПФЛ Украины Сергей Макаров обещал связаться с президентом "Динамо" и выяснить этот вопрос. Пока отказался только благородный рыцарь из Петрово.

После окончания конференции и достижения желаемого результата, одним он предлагает спеть гимн "Ингульца", другим, наверное, может предложить станцевать, интересно, а что же он предложит третьим. В общем, как в сказке: часы пробили двенадцать и все стали опять теми, кто есть на самом деле.

Вот такое у нас произошло объединение клубов Первой лиги ради футбола. Очень нехорошо объединили. Пылкими речами и обманом, решение играть все-таки было получено. Не знаю, в угоду каким коллективам это было сделано, но решение принято.

По регламенту вообще получается, если клуб из-за коронавируса пропустил две игры, то его надо исключать? Получается так? Где там написано, что его оставляют в первой лиге? Люди вообще не думают мозгами, главное лозунги и кричать: "Ура! Победил футбол!"

Нам говорят, что те, кто против возобновления сезона, они против футбола. А почему не проголосовали за возобновление сезона во Второй лиге? Почему господа Ризниченко и Стороженко не выводят людей пикетировать Дом футбола из-за того, что не играет вторая лига? Там тоже сотни футболистов с семьями и детьми.

Нет никаких правил, по которым могут быть приняты решения после возобновления чемпионата. Нас опять ввязывают в разборки. Каждый раз это будут делать?

Чтобы этого не было, я настаивал до конференции ПФЛ Украины, чтобы на ней были выработаны четкие правила о продолжении чемпионата, а не заклинания, которые мы слышали: "Вы должны...", "Посмотрите в глаза...", "Народ требует..." При этом не было никакого конструктива.

Получается победили вот эти призывы, а не здравый смысл. Теперь люди очнутся и посмотрят, как они будут выполнять все правила", – сказал Каплун.