Стороженко: Динамо и Шахтеру не нужно расширение УПЛ, их устраивает 12 и даже 10 команд

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко поделился впечатлениями о решении доиграть сезон в Первой лиге.

"Мы не собираемся покупать место в турнирной таблице или трофеи. Мы хотим заслужить их. Понимаю, что победы – важная и самая главная вещь в футболе, но я считаю, не менее важно и то, как их добывать.

Мы стремимся к УПЛ не потому, что хотим удовлетворить свои амбиции, хотя и это тоже.

Мы стремимся к элитному клубу украинского футбола, потому что располагаем футболистами высокого уровня, транспортной, медицинской, гостиничной инфраструктурой, стадион, сертифицированный УЕФА, высокой общей и футбольной культурой, а также прекрасной аудиторией болельщиков.

Мы благодарны президенту УАФ Андрею Павелко, который проявил волю и глубокое понимание ситуации, разъяснив клубам последствия раскола в профессиональном футболе.

Он также открыл нам глаза на ситуацию, при которой "Динамо" и "Шахтеру" не нужно расширение УПЛ и то, что их устраивает 12 и даже 10 команд, поскольку так легче играется в таком кругу. Не каждый руководитель может так смело и открыто противодействовать попыткам нарушения регламента соревнований.

Нам хочется верить, что возможные подковерные игры вокруг окончания чемпионата Первой лиги и утверждения его результатов будут приостановлены руководством УПЛ, а целостность, регулярность и непрерывность соревнований, честность и преобладание спортивных ценностей над любыми другими возобладают", – сказал Стороженко.