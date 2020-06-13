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Ризниченко: Клубы первой тройки подумали: Ага, мы таким образом попадем в УПЛ

Первая лига
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О ситуации в Первой лиге

Ризниченко: Клубы первой тройки подумали: Ага, мы таким образом попадем в УПЛ
Новина українською

Генеральный директор "Оболони-Бровара" Александр Ризниченко рассказал о решении продолжить чемпионат.

- Подземные течения начались весной, когда возникла ситуация с пандемией. Конечно, некоторые клубы решили использовать эту ситуацию. Клубы, которые находятся в средине таблицы, решили – зачем нам тратить деньги, если можем использовать эту ситуацию.

Клубы первой тройки тоже подумали: Ага, если эти не голосуют, а мы будем против, то будет большинство за непродолжение, а мы таким образом попадем в УПЛ. Как раз клубы внизу таблицы голосовали за. Они понимали, что рискуют вылететь во Вторую лигу.

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В статье: Оболонь-Бровар (Киев) Александр Ризниченко
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Источник:
Трындец
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