Головко: Ситуация в Первой лиге стала главной медиа новостью

Экс-тренер молодежной сборной Украины Александр Головко в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал возобновление сезона в Первой лиге.

- Главное, что футбол продолжается. В сложных ситуациях, как правило, все кивают на регламент. Если обратиться к главной книге футбольных законов, то наверное в ней ничего не говориться о том, что надо прекращать при том, что пандемия случилась первый раз и 100 процентов отнести ее к форс-мажору нельзя.

Специальные органы должны были быстрее реагировать с учетом того, что мы велосипед не придумали. Есть лиги, в которых разработаны сценарии действия в случае заболевания.

Ситуация в Первой лиге стала главной медиа новостью. Даже Премьер-лига отошла на второй план. Сейчас это в топе, - сказал Головко.