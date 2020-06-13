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Головко: Ситуация в Первой лиге стала главной медиа новостью

Первая лига
(1 голосов)

Уже 24 июня Первая лига продолжит соревнования

Головко: Ситуация в Первой лиге стала главной медиа новостью
Новина українською

Экс-тренер молодежной сборной Украины Александр Головко в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал возобновление сезона в Первой лиге.

- Главное, что футбол продолжается. В сложных ситуациях, как правило, все кивают на регламент. Если обратиться к главной книге футбольных законов, то наверное в ней ничего не говориться о том, что надо прекращать при том, что пандемия случилась первый раз и 100 процентов отнести ее к форс-мажору нельзя.

Специальные органы должны были быстрее реагировать с учетом того, что мы велосипед не придумали. Есть лиги, в которых разработаны сценарии действия в случае заболевания.

Ситуация в Первой лиге стала главной медиа новостью. Даже Премьер-лига отошла на второй план. Сейчас это в топе, - сказал Головко.

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В статье: ПФЛ Александр Головко
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Источник:
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