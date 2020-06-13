Первая лига
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Шуст: Встал на ворота, потому что устал бегать. ВИДЕО
Большое интервью с экс-вратарем сборной Украины.
В беседе с журналистом UA-Футбол экс-вратарь сборной Украины Богдан Шуст рассказал о возобновлении сезона в Первой лиге, скандальных высказываниях президента "Ингульца" Александра Поворознюка и пропущенном голе от Андреса Палопа.
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