Шуст: Встал на ворота, потому что устал бегать. ВИДЕО

В беседе с журналистом UA-Футбол экс-вратарь сборной Украины Богдан Шуст рассказал о возобновлении сезона в Первой лиге, скандальных высказываниях президента "Ингульца" Александра Поворознюка и пропущенном голе от Андреса Палопа.