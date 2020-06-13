Минай и Ингулец объявили о примирении

Президент петровского "Ингульца" Александр Поворознюк и спортивный директор закарпатского "Миная" Михаил Кополовец в телефонном режиме провели переговоры, результатом которых стало мировое соглашение, сообщает официальный Фейсбук "Ингульца".

Кополовец извинился за последние неприятные высказывания в адрес "Ингульца". А Поворознюк, в свою очередь, поддержал инициативу закарпатской стороны. Также информируется, что все разногласия между клубами остались в прошлом.

Напомним, что стороны обменивались словесными выпадами во время карантина, когда команды не могли договориться о возобновлении или прекращении чемпионата в Первой лиге.

"Ингулец" и "Минай" договорились все вопросы решать в честной и бескомпромиссной борьбе на футбольном поле. К рестарту сезона 2019/2020 года осталось чуть больше недели. И пусть победит сильнейший, - написано в сообщении.