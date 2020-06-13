  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Минай и Ингулец объявили о примирении
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай и Ингулец объявили о примирении

Первая лига
(1 голосов)

Все разногласия остались в прошлом

Минай и Ингулец объявили о примирении
Новина українською

Президент петровского "Ингульца" Александр Поворознюк и спортивный директор закарпатского "Миная" Михаил Кополовец в телефонном режиме провели переговоры, результатом которых стало мировое соглашение, сообщает официальный Фейсбук "Ингульца".

Кополовец извинился за последние неприятные высказывания в адрес "Ингульца". А Поворознюк, в свою очередь, поддержал инициативу закарпатской стороны. Также информируется, что все разногласия между клубами остались в прошлом.

Напомним, что стороны обменивались словесными выпадами во время карантина, когда команды не могли договориться о возобновлении или прекращении чемпионата в Первой лиге.

"Ингулец" и "Минай" договорились все вопросы решать в честной и бескомпромиссной борьбе на футбольном поле. К рестарту сезона 2019/2020 года осталось чуть больше недели. И пусть победит сильнейший, - написано в сообщении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаил Кополовец Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...