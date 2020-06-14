  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Капитан Металлиста-1925 - о рестарте Первой лиги: Хорошо, что вмешался Павелко
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Металлиста-1925 - о рестарте Первой лиги: Хорошо, что вмешался Павелко

Первая лига
(3 голосов)

Справедливость восторжествовала?

Капитан Металлиста-1925 - о рестарте Первой лиги: Хорошо, что вмешался Павелко
Новина українською

Нападающий "Металлиста-1925" Сергей Давыдов рассказал о возобновлении чемпионата в Первой лиге, который намечен на 24 июня.

- Наконец, справедливость восторжествовала. Все мы каждый день следили за тем, как развиваются события по этому вопросу. Твердо уверен, что все футболисты любого клуба за футбол.

Хорошо, что в нужный момент вмешался президент УАФ Андрей Павелко и помог найти консенсус, – сказал Давыдов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Давыдов Андрей Павелко Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...