Капитан Металлиста-1925 - о рестарте Первой лиги: Хорошо, что вмешался Павелко

Нападающий "Металлиста-1925" Сергей Давыдов рассказал о возобновлении чемпионата в Первой лиге, который намечен на 24 июня.

- Наконец, справедливость восторжествовала. Все мы каждый день следили за тем, как развиваются события по этому вопросу. Твердо уверен, что все футболисты любого клуба за футбол.

Хорошо, что в нужный момент вмешался президент УАФ Андрей Павелко и помог найти консенсус, – сказал Давыдов.