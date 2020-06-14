Первая лига
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Капитан Металлиста-1925 - о рестарте Первой лиги: Хорошо, что вмешался Павелко
Справедливость восторжествовала?
Нападающий "Металлиста-1925" Сергей Давыдов рассказал о возобновлении чемпионата в Первой лиге, который намечен на 24 июня.
- Наконец, справедливость восторжествовала. Все мы каждый день следили за тем, как развиваются события по этому вопросу. Твердо уверен, что все футболисты любого клуба за футбол.
Хорошо, что в нужный момент вмешался президент УАФ Андрей Павелко и помог найти консенсус, – сказал Давыдов.
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Источник:Официальный сайт Металиста 1925
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