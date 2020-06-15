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Александр Денисов: Каналы Футбол готовы транслировать Первую лигу за свой счет

Первая лига
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Директор каналов "Футбол" сделал резонансное заявление

Александр Денисов: Каналы Футбол готовы транслировать Первую лигу за свой счет
Новина українською

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов в эфире программы "Великий футбол" заявил, что каналы готовы за свой счет транслировать матчи Первой лиги.

"Я обращаюсь к руководству ПФЛ, к руководству Ассоциации и к судейскому комитету Ассоциации. Считайте это официальным обращением телеканалов Футбол. В связи с высоким градусом конкуренции в борьбе за путевки в УПЛ, телеканалы Футбол готовы за свой счет произвести трансляции центральных матчей в каждом туре Первой лиги. Более того, почему я обращаюсь в том числе к Ассоциации, мы все знаем сколько скандальных историй было с судейством в Первой лиге. Сейчас на кону путевки в УПЛ. Мы предлагаем на центральных матчах Первой лиги использовать VAR.

Почему обращаюсь к руководству комитета арбитров? Потому что арбитров с лицензией VAR не так много и необходимо изыскать возможности их привлечь к матчам Первой лиги. В этой связи обращаюсь к руководителю ПФЛ Сергею Макарову, пересмотреть календарь матчей Первой лиги. Сдвинуть игры с выходных дней, где матчи УПЛ, на середину недели. Это позволит организовать трансляции и привлечь арбитров с опытом работы с VAR. Все перечисленное поможет решить борьбу за выход в УПЛ в честной спортивной борьбе. Причем чтобы избежать кривотолков, мы не претендуем на эксклюзивность, ТВ-права Первая лига может передать и телеканалам Футбол и нашим коллегам с "Плюсов", если они будут готовы произвести трансляции матчей Первой лиги. Чем больше будет показано матчей, тем чище будет борьба.

В свою очередь также хочу сказать, что мы будем пристально следить за всеми матчами Первой лиги и освещать игры и судейство в эфире телеканалов Футбол. Завтра мы сделаем официальное предложение ПФЛ и Ассоциации футбола по показу игр Первой Лиги" - заявил Денисов.

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В статье: Первая лига Александр Денисов ПФЛ УПЛ
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Комментарии (1)
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Yaryk2001 (Кропивнивницкий)
15.06.2020 в 00:25
Це вже цікаво, а то на каналі XSport постійно якісь проблеми з трансляцією, та й якість, наче зйомки ведуться на телефон Nokia N75. VAR то таке, аби судді ще не забували що в них є ця система.
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