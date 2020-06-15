Рух предложил Маркевичу два варианта сотрудничества - СМИ

Мирон Маркевич, руководитель комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола, экс-тренер "Днепра", "Металлиста", "Карпат" и национальной сборной Украины, посетил контрольный поединок львовского "Руха" с франковским "Прикарпатьем".

69-летний специалист смотрел матч в Винниках в компании президента "Руха" Григория Козловского.

Лидер Первой лиги рассматривает возможность сотрудничества с Мироном Маркевичем, сообщает meta-ratings.ua.

Обсуждается два варианта: либо известный специалист станет главным тренером команды, которая декларирует выход в УПЛ, или возглавит всю спортивную структуру "Руха", заняв должность спортивного директора.

На матче с "Прикарпатьем" не было главного тренера "Руха" Юрия Бакалова. По официальной версии - "из-за незначительного недомогания".