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Юрий Бакалов уволился с должности главного тренера Руха
Ни одной официальной игры
Футбольный клуб "Рух" сообщил, что Юрий Бакалов ушел с поста главного тренера команды.
Он возглавил команду в декабре 2019-го года после Леонида Кучука. За последние 5 месяцев специалист готовил "желто-черных" к старту весенней части чемпионата в Первой лиге. Под руководством Бакалова "желто-черные" провели 13 спаррингов, 9 из них завершились победами.
Однако из-за карантина, который был объявлен в связи с пандемией COVID-19, наставник так и не успел дебютировать во главе "Руха" в официальных матчах.
Как говорится в сообщении клуба, тренер сам написал заявление об отставке. Однако именно ее причины "Рух" не объяснил.
За считанные дни до возобновления соревнований в планы тренера, большого профессионала своего дела, человека, который бесконечно любит футбол, вмешались куда важнее обстоятельства.
Руководство "желто-черных" вошло в положение Юрия Михайловича и с горечью, но одновременно и с пониманием отнеслось к его непростой жизненной ситуации и приняло заявление об отставке. Здоровье человека - главное ее богатство - имеет первостепенное значение!
Новым наставником команды может стать Мирон Маркевич.
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