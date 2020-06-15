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Юрий Бакалов уволился с должности главного тренера Руха

Первая лига
(2 голосов)

Ни одной официальной игры

Юрий Бакалов уволился с должности главного тренера Руха
Новина українською

Футбольный клуб "Рух" сообщил, что Юрий Бакалов ушел с поста главного тренера команды.

Он возглавил команду в декабре 2019-го года после Леонида Кучука. За последние 5 месяцев специалист готовил "желто-черных" к старту весенней части чемпионата в Первой лиге. Под руководством Бакалова "желто-черные" провели 13 спаррингов, 9 из них завершились победами.

Однако из-за карантина, который был объявлен в связи с пандемией COVID-19, наставник так и не успел дебютировать во главе "Руха" в официальных матчах.

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Как говорится в сообщении клуба, тренер сам написал заявление об отставке. Однако именно ее причины "Рух" не объяснил.

За считанные дни до возобновления соревнований в планы тренера, большого профессионала своего дела, человека, который бесконечно любит футбол, вмешались куда важнее обстоятельства.

Руководство "желто-черных" вошло в положение Юрия Михайловича и с горечью, но одновременно и с пониманием отнеслось к его непростой жизненной ситуации и приняло заявление об отставке. Здоровье человека - главное ее богатство - имеет первостепенное значение!

Новым наставником команды может стать Мирон Маркевич.

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В статье: Юрий Бакалов Первая лига Рух (Львов)
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Источник:
Рух

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Комментарии (3)
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Sandra777 (Львів)
15.06.2020 в 15:34
Вже починає тушнить ,У Львові одна команда і це Карпати,
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alex.belogubko (одесса)
15.06.2020 в 15:25
Мирон не пойдёт он хорошо сидит а вот Остап может
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Виктор 2209 (Мехико)
15.06.2020 в 13:56
Первая лига в тренде)Им играть не нужно даже-рейтинги на высоте)
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