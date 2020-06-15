Рух возглавит экс-тренер Ростова и Краснодара, должность получит и Маркевич - СМИ

Главным тренером "Руха" или исполняющим обязанности вместо Юрия Бакалова станет Иван Федык, который был помощником в тренерском штабе предыдущего тренера "желто-черных" Леонида Кучука, сообщает журналист Олег Барков.

32-летний Иван Федык является уроженцем Дрогобыча, работал тренером в академии ФК "Карпаты" (2010-2012), "Севастополь" (2012-2013), "Краснодар" (Россия, 2013-2014), "Сталь" (2016-2017), "Ростов" (Россия, 2017-2018).

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В то же время известный украинский тренер Мирон Маркевич, экс-наставник "Металлиста", "Карпат", "Днепра" и национальной сборной Украины, будет работать куратором тренерского штаба.