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Бакалов: Очень грустно, но есть определенные проблемы со здоровьем
Специалист объяснил свой уход из Руха
Уже бывший тренер львовского "Руха" Юрий Бакалов рассказал, почему он принял решение покинуть команду.
"Если честно, то очень грустно. Но обстоятельства, есть определенные проблемы со здоровьем. Сейчас начнутся официальные игры, и этот процесс нужно постоянно контролировать. Это жизнь. Хочу выразить большую благодарность президенту Григорию Петровичу Козловскому. Признаюсь, я не встречал раньше таких людей, как он. К сожалению, больше не будем работать вместе. Но жизнь такая вещь, что все может вернуться в другую сторону.
Конечно, хочется вернуться к работе. Понадобится определенное время на восстановление. Будем его проходить. Еще раз спасибо футбольному клубу "Рух", который очень существенно помогал в этом плане и, надеюсь, будет помогать", - сказал Бакалов.