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СМИ: Селюк станет куратором Черкащини

Первая лига
(2 голосов)

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СМИ: Селюк станет куратором Черкащини
Новина українською

Известный в Украине футбольный агент Дмитрий Селюк станет куратором перволиговской "Черкащины", сообщает "Бомбардир".

Детали сотрудничества источник не сообщает.

Напомним, что после 19 туров Первой лиги "Черкащина" с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице.

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В статье: Дмитрий Селюк Черкащина (Черкассы)
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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neutral fan (White Church)
15.06.2020 в 23:44
Гірше напевно не стане, швидше за все буде «перевалочна база» для африканських гравців.
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