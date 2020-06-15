Первая лига
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СМИ: Селюк станет куратором Черкащини
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Известный в Украине футбольный агент Дмитрий Селюк станет куратором перволиговской "Черкащины", сообщает "Бомбардир".
Детали сотрудничества источник не сообщает.
Напомним, что после 19 туров Первой лиги "Черкащина" с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице.
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Источник:Бомбардир
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Комментарии (1)
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neutral fan (White Church)
15.06.2020 в 23:44
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