Спортивный директор Руха объяснил отставку Бакалова и сравнил нового тренера с Нагельсманном

Владимир Лапицкий, спортивный директор лидера Первой лиги, львовского "Руха", в эфире телеканала Футбол прокомментировал внезапные изменения во главе команды.

Сегодняшняя информация была неприятной не только для вас, но и для нас. К сожалению, Юрий Михайлович [Бакалов] не сможет дальше тренировать нашу команду. О нем могу сказать только положительное, поскольку человек очень хорошый, светлый и добрый.

Я лично не встречал таких тренеров и людей, которые давали столько позитива и хороших эмоций. Специалист с большой буквы.

Со здоровьем не шутят. Мы не будем обманывать футбольную Украину информацией о состоянии здоровья. И Юрий Михайлович это подтвердил. Желаю здоровья ему и его семье. Мы не говорим "Прощай", мы говорим: "До свидания"!