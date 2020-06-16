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Спортивный директор Руха объяснил отставку Бакалова и сравнил нового тренера с Нагельсманном
Говорит, что Маркевичу работа Федыка нравится
Владимир Лапицкий, спортивный директор лидера Первой лиги, львовского "Руха", в эфире телеканала Футбол прокомментировал внезапные изменения во главе команды.
Сегодняшняя информация была неприятной не только для вас, но и для нас. К сожалению, Юрий Михайлович [Бакалов] не сможет дальше тренировать нашу команду. О нем могу сказать только положительное, поскольку человек очень хорошый, светлый и добрый.
Я лично не встречал таких тренеров и людей, которые давали столько позитива и хороших эмоций. Специалист с большой буквы.
Со здоровьем не шутят. Мы не будем обманывать футбольную Украину информацией о состоянии здоровья. И Юрий Михайлович это подтвердил. Желаю здоровья ему и его семье. Мы не говорим "Прощай", мы говорим: "До свидания"!
Высказался спортивный директор и об Иване Федыке, который отныне будет возглавлять команду.
Когда люди смотрят футбол - отмечают главного тренера, но все забывают о людях, которые стоят рядом. Первый ассистент делает черновую работу. Иван Федык - это такой, скажем, украинский Нагельсманн. Человек в 32 года проработала не один год помощником Кононова и Кучука. И сейчас у него есть возможность еще получить опыт в совместной работе с Мироном Богдановичем [Маркевичем]. Я думаю, что наш выбор правильный. Сам Маркевич отмечает Федыка как хорошего специалиста. Время покажет. Думаю, все у нас будет хорошо.
Мужественная рука Маркевича не даст Федыку расслабиться. Такая парочка "Твикс" - молодость и амбиции Ивана и опыт Маркевича. Думаю, это даст результат.