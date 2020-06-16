Президент ПФЛ ответил на инициативу телеканалов Футбол о трансляции матчей и ВАР в Первой лиге

Сергей Макаров, президент ПФЛ, прокомментировал предложение Александра Денисова, директора телеканалов Футбол 1/2/3, транслировать матчи Первой лиги и использовать на них ВАР.

Замечательная инициатива. Спасибо этим телеканалам за то, что пропагандируют украинский футбол, в том числе Первую лигу. Чем больше трансляций, тем лучше. Они нам помогут в том плане, что матчи будут проходить без зрителей, ведь все хотят видеть Первую лигу. Наших YouTube-трансляций, наверное, будет мало. Удобнее, когда это будет на центральном футбольном канале. Это оценят и клубы, и болельщики. Думаю, такую ​​инициативу поддержат все.

А вот с ВАР, по мнению Макарова, может быть проблема.

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