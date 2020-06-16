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Президент ПФЛ ответил на инициативу телеканалов Футбол о трансляции матчей и ВАР в Первой лиге
Одно дело трансляции, ВАР - совсем другое
Сергей Макаров, президент ПФЛ, прокомментировал предложение Александра Денисова, директора телеканалов Футбол 1/2/3, транслировать матчи Первой лиги и использовать на них ВАР.
Замечательная инициатива. Спасибо этим телеканалам за то, что пропагандируют украинский футбол, в том числе Первую лигу. Чем больше трансляций, тем лучше. Они нам помогут в том плане, что матчи будут проходить без зрителей, ведь все хотят видеть Первую лигу.
Наших YouTube-трансляций, наверное, будет мало. Удобнее, когда это будет на центральном футбольном канале. Это оценят и клубы, и болельщики. Думаю, такую инициативу поддержат все.
А вот с ВАР, по мнению Макарова, может быть проблема.
На центральных матчах Первой лиги, скорее всего, будут работать арбитры УПЛ. Как это было и в прошлые годы.
Что касается ВАР, я пока не знаю. Еще не общался с Комитетом арбитров. Там достаточно жесткие протоколы и процедуры применения этого всего. Можно ли их сейчас по ходу сезона применить в Первой лиге - я пока не знаю. Если комитет арбитров подтвердит, что это возможно - будет хорошая новость. К тому же вопрос финансирования. Отдельно будем думать, как это реализовать - за счет президентов клубов обращаться в УАФ. Потому что бюджета на ВАР у нас нет.