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Президент ПФЛ ответил на инициативу телеканалов Футбол о трансляции матчей и ВАР в Первой лиге

Первая лига
(1 голосов)

Одно дело трансляции, ВАР - совсем другое

Президент ПФЛ ответил на инициативу телеканалов Футбол о трансляции матчей и ВАР в Первой лиге
Новина українською

Сергей Макаров, президент ПФЛ, прокомментировал предложение Александра Денисова, директора телеканалов Футбол 1/2/3, транслировать матчи Первой лиги и использовать на них ВАР.

Замечательная инициатива. Спасибо этим телеканалам за то, что пропагандируют украинский футбол, в том числе Первую лигу. Чем больше трансляций, тем лучше. Они нам помогут в том плане, что матчи будут проходить без зрителей, ведь все хотят видеть Первую лигу.

Наших YouTube-трансляций, наверное, будет мало. Удобнее, когда это будет на центральном футбольном канале. Это оценят и клубы, и болельщики. Думаю, такую ​​инициативу поддержат все.

А вот с ВАР, по мнению Макарова, может быть проблема.

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На центральных матчах Первой лиги, скорее всего, будут работать арбитры УПЛ. Как это было и в прошлые годы.

Что касается ВАР, я пока не знаю. Еще не общался с Комитетом арбитров. Там достаточно жесткие протоколы и процедуры применения этого всего. Можно ли их сейчас по ходу сезона применить в Первой лиге - я пока не знаю. Если комитет арбитров подтвердит, что это возможно - будет хорошая новость. К тому же вопрос финансирования. Отдельно будем думать, как это реализовать - за счет президентов клубов обращаться в УАФ. Потому что бюджета на ВАР у нас нет.

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В статье: Первая лига ПФЛ Сергей Макаров ВАР
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (3)
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Виктор 2209 (Мехико)
16.06.2020 в 13:23
VAR в первой лиге?!)Там большинство стадионов под это не оборудованы,клубы играть не сильно хотят,а тут еще и на это тратиться им....Та и на счет трансляций,если Футболы хотят это показывать для зрителей всей Украины,то пусть кинут на ютуб ,а не платные каналы,которые многие не имеют даже
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Bruska (Волочиск)
16.06.2020 в 13:34
Ну створіть свій власний канал, найміть працівників, купіть обладнання і проводьте безкоштовні трансляції де вам заманеться.
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simargl (Чернигов)
16.06.2020 в 13:13
Какой же он вялый... не рыба ни мясо!!! Креветка какая-то!!! Гнать его в три шеи из футбола!!!
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