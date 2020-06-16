Суркис: Динамо перечислит ПФЛ 500 тысяч гривен на тесты для клубов Первой лиги

Президент "Динамо" Игорь Суркис дал публичное обещание перечислить ПФЛ 500 тысяч гривен, чтобы помочь клубам Первой лиги профинансировать тестирование на COVID-19.

"Я обещал финансово помочь тем клубам Первой лиги, у которых нет средств на тестирование команды на COVID-19. Такой безвозвратный целевой благотворительный взнос от "Динамо" в сумме 500 тысяч гривен сегодня будет перечислен в адрес ПФЛ.

Дай Бог, чтобы все были здоровы и поскорее вернулись в привычный ритм футбольной жизни", - заявил Суркис.

Напомним, что ранее Суркис выступал за возобновление Первой лиги и обещал материально помочь клубам, которые не могут пройти тестирование на коронавирус.