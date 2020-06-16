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Терпение лопнуло, мы больше не будем молчать: Стороженко недоволен судейством в Первой лиге
У харьковчан есть претензии к судьям
Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко в эфире ТК "Футбол" раскритиковал работу арбитров в матчах Первой лиги и призвал усилить контроль деятельности судейского корпуса.
"Я поддерживаю контроль деятельности Комитета арбитров и отдельных судей. Мы насмотрелись, все увидели и в прошлом чемпионате, и уже в этом, как на ровном месте принимались такие решения, что стыдно было.
У нас в стратегии записано, что мы удерживаемся от злонамеренных высказываний в адрес арбитров. Но терпение лопнуло. Мы больше не будем молчать. У нас есть видеоряд. Есть отдельные арбитры, которых наши специалисты признали такими, что действовали предвзято.
Потому молчать мы больше не будем. Будем призывать футбольную общественность и журналистов, чтобы все матчи проходили под контролем.
Мы проиграем – останемся, будем играть в Первой лиге. Победим – поблагодарим всех и пойдем на шаг вперед", – сказал Сергей Стороженко.
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