Терпение лопнуло, мы больше не будем молчать: Стороженко недоволен судейством в Первой лиге

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко в эфире ТК "Футбол" раскритиковал работу арбитров в матчах Первой лиги и призвал усилить контроль деятельности судейского корпуса.

"Я поддерживаю контроль деятельности Комитета арбитров и отдельных судей. Мы насмотрелись, все увидели и в прошлом чемпионате, и уже в этом, как на ровном месте принимались такие решения, что стыдно было.

У нас в стратегии записано, что мы удерживаемся от злонамеренных высказываний в адрес арбитров. Но терпение лопнуло. Мы больше не будем молчать. У нас есть видеоряд. Есть отдельные арбитры, которых наши специалисты признали такими, что действовали предвзято.

Потому молчать мы больше не будем. Будем призывать футбольную общественность и журналистов, чтобы все матчи проходили под контролем.

Мы проиграем – останемся, будем играть в Первой лиге. Победим – поблагодарим всех и пойдем на шаг вперед", – сказал Сергей Стороженко.