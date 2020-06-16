Лучи: Для получения разрешения на использование ВАР в Первой лиге уйдет не менее шести месяцев

Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи выступил с обращением о возможности использования системы ВАР в Первой лиге.

"Информируем о том, что для получения разрешения на применение системы ВАР в Украине УАФ был подписан меморандум о намерениях, согласно которому УАФ берет на себя определенные обязательства перед ФИФА и ИФАБ по соблюдению требований протокола IAPP (протокол по помощи внедрения и получения одобрения). Для осуществления программы и соблюдения требований, предусмотренных протоколом и меморандумом, со стороны УАФ были задействованы значительные финансовые и материальные ресурсы.

Одним из требований этого протокола является подготовка и сертификация официальных лиц матча (ОЛМ) соответствующего дивизиона соревнований, имеющих право проводить матчи с системой ВАР только в тех категориях соревнований / дивизионе, к которым они принадлежат.

Согласно этому меморандуму, УАФ было подготовлено восемь ОЛМ Премьер-лиги и было получено разрешение на проведение отдельных матчей с использованием этой системы в следующих категориях соревнований:

1. ОПФКУ "Премьер-лига".

2. Кубок Украины.

3. Суперкубок Украины.

Для того, чтобы добавить к указанному выше перечню новое соревнование в виде Первой лиги ПФЛ, необходимо, как минимум, следующее:

наличие соответствующего уровня финансовых и материальных ресурсов, необходимых для покрытия расходов на приобретение фургона ВАР и на обучение работе с ней ОЛМ Первой лиги ПФЛ;

письменное обращение от ПФЛ к УАФ с просьбой разработать "План имплементации ВАР в Первой лиге ПФЛ", "План обучения ОЛМ Первой лиги ПФЛ", которые необходимо представить на утверждение ФИФА и ИФАБ;

выполнение пошаговых мероприятий, предусмотренных протоколом, и сертификация ОЛМ Первой лиги;

получение разрешения от ФИФА и ИФАБ на проведение матчей с ВАР в Первой лиге ПФЛ.

В любом случае для получения разрешения и соблюдения всех требований для его получения от ФИФА и ИФАБ, согласно опыта этих организаций, уйдет не менее шести месяцев".