Авагимян: В детстве все мечтали о Реале или Милане, а я - о Мариуполе

Экс-хавбек "Мариуполя" Артур Авагимян, который сейчас выступает в "Черноморце", рассказал о старте своей карьеры и о желании вернуться в азовский клуб.

"Вообще я родом из Мариуполя, поэтому начинал в "Ильичевце", что логично. Но всем известно, что клубы между собой сотрудничают, в соответствии однажды мне сказали ехать в "Шахтер". По сути у меня даже никто не интересовался хотел я в "Шахтер" или нет, а между прочим тогда на наших матчах было много скаутов из других хороших клубов.

Мариуполь – мой родной город, однажды я бы хотел вернуться в свою команду. Все в детстве мечтали о "Реале" или "Милане", а я о "Мариуполе".

Я помню, как подавал мячи Рустаму Худжамову, а потом с ним уже вместе играл, прошел там все уровни подготовки. Мне даже мариупольские болельщики до сих пор пишут, что скучают именно по независимой команде", – сказал Авагимян.