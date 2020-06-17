  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Авагимян: В детстве все мечтали о Реале или Милане, а я - о Мариуполе
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Авагимян: В детстве все мечтали о Реале или Милане, а я - о Мариуполе

Первая лига
(1 голосов)

Хавбек с удовольствием вернулся бы в родной клуб

Авагимян: В детстве все мечтали о Реале или Милане, а я - о Мариуполе
Новина українською

Экс-хавбек "Мариуполя" Артур Авагимян, который сейчас выступает в "Черноморце", рассказал о старте своей карьеры и о желании вернуться в азовский клуб.

"Вообще я родом из Мариуполя, поэтому начинал в "Ильичевце", что логично. Но всем известно, что клубы между собой сотрудничают, в соответствии однажды мне сказали ехать в "Шахтер". По сути у меня даже никто не интересовался хотел я в "Шахтер" или нет, а между прочим тогда на наших матчах было много скаутов из других хороших клубов.

Мариуполь – мой родной город, однажды я бы хотел вернуться в свою команду. Все в детстве мечтали о "Реале" или "Милане", а я о "Мариуполе".

Я помню, как подавал мячи Рустаму Худжамову, а потом с ним уже вместе играл, прошел там все уровни подготовки. Мне даже мариупольские болельщики до сих пор пишут, что скучают именно по независимой команде", – сказал Авагимян.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Артур Авагимян
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...