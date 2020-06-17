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Металлист 1925 продает болельщикам место на табло, дорожке вокруг поля и в клубных соцсетях

Первая лига
(1 голосов)

Называют это "виртуальным билетом"

Металлист 1925 продает болельщикам место на табло, дорожке вокруг поля и в клубных соцсетях
Новина українською

Клуб Первой лиги "Металлист 1925" выступил с оригинальной инициативой в связи с коронавирусным карантином и матчами без зрителей.

Клуб предлагает покупать так называемые "виртуальные билеты" 4 категорий, цены на которые варьируются от 50 до 200 грн.

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Это публикация своей страницы в "историях" клубного Instagram, а также общий итоговый видеоролик всех владельцев этого "билета" на клубном YouTube-канале, демонстрация имени и фамилии на LED-дорожке по периметру поля (покажут не менее 8 раз за матч), демонстрация фотографии с именем и фамилией отдельным слайдом на табло стадиона (покажут не менее 4 раза за матч).

Впереди у "Металлист 1925" первый матч после рестарта соревнований в Первой лиге. Сыграет команда 24 июня дома на ОСК "Металлист", а соперником будет запорожский "Металлург".

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В статье: Табло Первая лига Металлист 1925 (Харьков) игра без зрителей
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Источник:
Металіст 1925

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Комментарии (3)
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Виктор 2209 (Мехико)
17.06.2020 в 10:07
Кому покажут и по какому каналу?))
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Безумный суслик (Харьков)
17.06.2020 в 10:24
На иксспорте прямая трансляция. Это раз. Ютуб канал это два. Возможно какой то местный телеканал возьмет сигнал - это три.Так что ирония неуместна.
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beatles (Крижопіль)
17.06.2020 в 10:01
Надо еще отдельный приз тому, кто переговорит Стороженко!
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