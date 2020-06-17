Металлист 1925 продает болельщикам место на табло, дорожке вокруг поля и в клубных соцсетях

Клуб Первой лиги "Металлист 1925" выступил с оригинальной инициативой в связи с коронавирусным карантином и матчами без зрителей.

Клуб предлагает покупать так называемые "виртуальные билеты" 4 категорий, цены на которые варьируются от 50 до 200 грн.

Это публикация своей страницы в "историях" клубного Instagram, а также общий итоговый видеоролик всех владельцев этого "билета" на клубном YouTube-канале, демонстрация имени и фамилии на LED-дорожке по периметру поля (покажут не менее 8 раз за матч), демонстрация фотографии с именем и фамилией отдельным слайдом на табло стадиона (покажут не менее 4 раза за матч).

Впереди у "Металлист 1925" первый матч после рестарта соревнований в Первой лиге. Сыграет команда 24 июня дома на ОСК "Металлист", а соперником будет запорожский "Металлург".