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Металлист 1925 продает болельщикам место на табло, дорожке вокруг поля и в клубных соцсетях
Называют это "виртуальным билетом"
Клуб Первой лиги "Металлист 1925" выступил с оригинальной инициативой в связи с коронавирусным карантином и матчами без зрителей.
Клуб предлагает покупать так называемые "виртуальные билеты" 4 категорий, цены на которые варьируются от 50 до 200 грн.
Это публикация своей страницы в "историях" клубного Instagram, а также общий итоговый видеоролик всех владельцев этого "билета" на клубном YouTube-канале, демонстрация имени и фамилии на LED-дорожке по периметру поля (покажут не менее 8 раз за матч), демонстрация фотографии с именем и фамилией отдельным слайдом на табло стадиона (покажут не менее 4 раза за матч).
Впереди у "Металлист 1925" первый матч после рестарта соревнований в Первой лиге. Сыграет команда 24 июня дома на ОСК "Металлист", а соперником будет запорожский "Металлург".
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