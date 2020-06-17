У Маркевича есть договор с Рухом до конца чемпионата

Куратор тренерского штаба "Руха" Мирон Маркевич, который одновременно возглавляет комитет сборных Украины в УАФ, ответил на вопросы о совместительстве в своей работе.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в курсе того, что я буду помогать "Руху". Я поставил его в известность, думаю, в этом нет ничего такого.

Вообще я тренер и не планирую забывать эту профессию. Напротив, в "Рухе" хочу освежить тренерские навыки на практике. Возглавить "Рух" на постоянной основе? С президентом клуба у нас была договоренность о сотрудничестве до конца чемпионата, чтобы помочь команде. Что будет потом - посмотрим.

Но бросать работу в ассоциации - не входит в мои планы, просто сейчас время без международных матчей сборных. Осенью будут матчи главной команды страны, Лига наций, затем Евро в 2021 году. Поэтому есть работа. Надо завершить то, что было начато ранее.