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Черноморец и Балканы сегодня сыграют спарринг между собой

Первая лига
(1 голосов)

Поединок начнется в 17:30

Черноморец и Балканы сегодня сыграют спарринг между собой
Новина українською

Сегодня в контрольном матче встретятся оба представителя Первой лиги, голосовавшие против возобновления нынешнего чемпионата.

Речь идёт о земляках, представляющих Одесскую область - 'Черноморце" и 'Балканах' из села Заря.

Коллеги по второму по значимости эшелону украинского футбола запланировали спарринг между собой на стадионе 'Черноморец' в Одессе.

Матч должен состояться в 17.30

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В статье: Черноморец (Одесса) Балканы (Заря)
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