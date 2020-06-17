Черноморец и Балканы сегодня сыграют спарринг между собой

Сегодня в контрольном матче встретятся оба представителя Первой лиги, голосовавшие против возобновления нынешнего чемпионата.

Речь идёт о земляках, представляющих Одесскую область - 'Черноморце" и 'Балканах' из села Заря.

Коллеги по второму по значимости эшелону украинского футбола запланировали спарринг между собой на стадионе 'Черноморец' в Одессе.

Матч должен состояться в 17.30