Первая лига
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Черноморец и Балканы сегодня сыграют спарринг между собой
Поединок начнется в 17:30
Сегодня в контрольном матче встретятся оба представителя Первой лиги, голосовавшие против возобновления нынешнего чемпионата.
Речь идёт о земляках, представляющих Одесскую область - 'Черноморце" и 'Балканах' из села Заря.
Коллеги по второму по значимости эшелону украинского футбола запланировали спарринг между собой на стадионе 'Черноморец' в Одессе.
Матч должен состояться в 17.30
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