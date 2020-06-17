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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Николаев сдал тесты на коронавирус

Первая лига
(1 голосов)

Результаты будут известны позже

Николаев сдал тесты на коронавирус
Новина українською

После принятия решения о доигровке сезона в Первой лиге МФК "Николаев" вышел из карантина и приступил к тренировочному процессу.

Тренерский штаб, футболисты и персонал клуба прошли исследование на наличие коронавируса с помощью ПЦР-тестов, результаты которого будут известны позже.

Ежедневно врач команды проводит температурный скрининг и также контролирует стандартные показатели здоровья футболистов.

Напомним, что на данный момент "Николаев" занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: МФК Николаев коронавирус
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