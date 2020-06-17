Николаев сдал тесты на коронавирус

После принятия решения о доигровке сезона в Первой лиге МФК "Николаев" вышел из карантина и приступил к тренировочному процессу.

Тренерский штаб, футболисты и персонал клуба прошли исследование на наличие коронавируса с помощью ПЦР-тестов, результаты которого будут известны позже.

Ежедневно врач команды проводит температурный скрининг и также контролирует стандартные показатели здоровья футболистов.

Напомним, что на данный момент "Николаев" занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги.