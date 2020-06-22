Волынь обязана выходить в УПЛ, там точно не будет Миная. Металлург сохранит прописку - разбираем календарь

После четырех собраний на разных уровнях футбольной иерархии страны все же удалось утрясти детали доигровки чемпионата первой лиги и сверстать новый календарь. В текущих условиях ПФЛ попыталась сделать расписание максимально удобным и при этом поставила соперников в равные условия, не разбрасывая туры по дням. Однако солидные расстояния между городами и фактическое отсутствие тренировочного процесса в привычном недельном цикле все равно делают равенство утопией. Ну а жаркая летняя погода добавляет перца в и без того непростое положение многих амбитных коллективов.

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На основании внешних факторов и силы оставшихся соперников попытаемся проанализировать сложность календаря претендентов на повышене в классе и борцов за выживание в первой лиге. Игнорируем те команды, которые так или иначе лишены особой мотивации в оставшихся встречах.

"Рух" (сложность календаря 7 из 10)

Львовяне не могут без приключений и весьма неожиданно сменили тренера буквально перед самым возобновлением сезона. Юрий Бакалов успел за длиное межсезонье поменять стиль игры команды на более атакующий, но вынужден был уйти, ссылаясь по официальной версии на проблемы со здоровьем, так и не проведя ни одной официальной игры. Фактически командой сейчас занимается Мирон Маркевич, который является куратором Ивана Федика.

"Руху" повезло не только с не самыми сильными оппонентами в оставшихся 11 турах, но и с календарем, который в особенно жаркие отрезки предоставляет львовянам возможность сыграть дома. Через четыре дня после игры в Одессе предстоит дома принять "Черкащину", а после выезда в Петрово в предпоследнем туре домашняя встреча с "Авангардом" - командой без задач.

Только два этапа в календаре оставшихся матчей можно выделить как относительно тяжелые для "Руха", речь об играх с "Оболонью Бровар" на выезде в 25-м туре и поединках с "Минаем" дома и "Ингульцом" в гостях с разницей в четыре дня в 28-м и 29-м.

"Волынь" (сложность 5 из 10)

Главные "нейтралы" дивизиона возобновят сезон гостевым матчем с "Черноморцем". Затем с большинством конкурентов подопечные Андрея Тлумака играют дома, а вот с аутсайдерами и середняками без амбиций на выезде. Выезд в Минай в 30-м туре, вероятно, уже не будет решающим для "крестоносцев", так как с таким расписанием они обязаны обеспечивать себе место в тройке призеров досрочно.

Тяжелым может стать матч в Заре с "Балканами" спустя четыре дня после домашней битвы с "Ингульцом" в 23-м туре.

"Минай" (сложность 10 из 10)

Наиболее противоречивый клуб в первой лиге, который никак не мог определиться с позицией, но все же вышел играть кубковый полуфинал против "Динамо" (0:2). Сам матч не был провальным, но было заметно, что функционально подопечные Василия Кобина сейчас далеки от оптимального состояния. Все же дополнительный карантин в связи с болезнью Игоря Вагина не мог не отразиться на игроках. Спешные подписания Алексея Шпака и Олега Голодюка увеличат длину скамейки, но качественные изменения в игру коллектива вряд ли привнесут.

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Большинство из оставшихся матчей (шесть) "Минай" проведет на выезде и поэтому в автобусе буквально будет находиться, пожалуй, больше остальных команд, наравне с "Черкащиной". Василий Кобин уже отмечал фактор отсутствия должной реабилитации в подобных условиях, как ключевой. Особенно обращает на себя внимание возвращение через всю страну из Краматорска на Закарпатье для подготовки ко встрече с "Волынью" в последнем туре всего за четыре дня. И не было бы все столь печально, если бы четырьмя днями ранее "Минай" не играл во Львове с "Рухом"!

Одним словом, очень слабо верится, что в оставшихся матчах команда сохранит статус претендента на выход в УПЛ, слишком много очков рискует "Минай" потерять именно по причине усталости и разъездов.

"Ингулец" (сложность 8 из 10)

Команде Сергея Лавриненко осталось сыграть всего пять матчей на выезде при шести домашних. Но загвоздка в том, что с большинством конкурентов встречаться именно на их полях.

На Закарпатье "Ингулец" отправится спустя пять дней после встречи с "Горняком-Спорт". Через один тур предстоит визит в Луцк, затем "Оболонь-Бровар" в 27-м туре, также на выезде и, наконец, домашний поединок с "Рухом" 7 августа, после которого может многое проясниться, а может запутаться до предела. Так что не станем исключать, что и выезд к непростым "Балканам" в последний игровой день чемпионата будет иметь для петровцев решающее значение.

"Оболонь-Бровар" (сложность 7 из 10)

Еще одна команда из лидирующего пелотона, которая сыграет чаще дома, чем на выезде. Причем среди гостевых соперников только "Волынь" будет предельно мотивирована. Но в пользу "пивоваров" говорит тот факт, что сыграют они в Луцке спустя пять дней после домашнего матча с далеко не на максимуме готовым "Авангардом" в его дебютной встрече на фоне рекордного простоя.

В трех последних играх на "Оболонь Арене" команде Олега Мазуренко принимать поочередно "Рух", "Ингулец" и "Металлист 1925". То есть ситуация полностью находится в руках "зелено-белых". Если даже сами киевляне потеряют много очков с середняками и аутсайдерами, то в роли распределителя путевок в УПЛ выступят обязательно.

"Агробизнес" (сложность 9 из 10)

Хоть "Агробизнес" и не рвется в УПЛ, но игр сдавать никому без боя тоже не намерен. Все же имидж для этой команды не пустой звук, как и для ее нового главного тренера Александра Чижевского.

У волочисцев непростое начало, сразу две игры на выезде с разницей в пять дней, да еще и против мотивированных соперников - "Руха" и "Металлурга". Затем непросто будет принимать "Минай" через четыре дня после игры в Горишних Плавнях с последующим далеким выездом в Краматорск - все это буквально з неделю. По возвращении из турне трудный матч с "Волынью". С 27-го по 29-й тур подопечные Чижевского могут перевести дыхание, ведь играют с "Прикарпатьем", "Черноморцем" и "Николаевом", которым лишь бы доиграть чемпионат без особых происшествий. Ну и 11 августа "Агробизнес" примет "Оболонь-Бровар" в еще одном "лобовом" матче.

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"Металлист 1925" (сложность 6 из 10)

Как раз смазанная концовка сезона в прошлом чемпионате помешала харьковчанам выйти в УПЛ. Поэтому повторения горького опыта в клубе хотят меньше всего из-за чего и ратовали за продолжение сезона по регламенту любой ценой.

В целом стоит признать, что все в руках подопечных Андрея Демченко. Шесть матчей дома, а среди выездов наиболее тяжелые к "Минаю", "Волыни" и "Оболони-Бровар". Правда в первом случае у харьковчан будет полноценная неделя отдыха после предыдущего матча, во втором и третьем не самые сложные соперники в лице нынешних "Авангарда" и "Черноморца". В родных стенах МХ 1925 не играет ни с кем из конкурентов, четыре соперника из этого числа особых задач на концовку сезона не ставят, а два оставшихся борются за выживание ("Металлург" и "Кремень"). Одним словом, "Металлист 1925" имеет очень удобный календарь в период доигровки, на который грех жаловаться!

Ну и стоит сказать пару слов о борцах за выживание, их по сути четыре - пребыващие сейчас на последних местах "Металлург" и "Черкащина", а также нестабильные в финансовом плане "Балканы" и "Кремень".

"Кремень" (сложность 9 из 10)

Коллектив, который практически полностью поменялся в кадровом плане за зиму и ужев ходе весны, имеет не самый лучший календарь. Домашняя игра с "Балканами" в предпоследнем туре выступает "прослойкой" между выездами в Петрово и Харьков, а два домашних матча кряду в 26-м и 27-м туре перспектив обещают тоже немного, так как соперниками будут сражающиеся за места в УПЛ "Оболонь-Бровар" и "Рух".

Подопечные Сергея Свистуна рискуют оказаться в зоне стыковых игр, если не обыграют "Балканы" и "Николаев" в родных стенах. Набрать очки в остальных поединках при таком календаре будет проблематично.

"Балканы" (сложность 7 из 10)

Зарянский коллектив сперва здорово усилился в зимнее межсезонье, но затем ряд игроков покинули его уже по ходу карантина. В результате, чего ждать от подопечных Андрея Пархоменко сказать сейчас сложно. Но то, что команда останется на плаву хотя бы в игровом плане - факт.

Касательно календаря, на руку "Балканам" целых шесть домашних встреч, из которых в двух точно можно брать максимум очков. Против четверки претендентов на УПЛ все же, будет сложно. Хотя и там можно разжиться ничьей или даже двумя, использовав усталость соперников.

Все пять выездов выглядят "рабочими" в плане перспектив набора очков, даже визит в Ивано-Франковск спустя четыре дня после домашнего матча с "Волынью". В списке оппонентов "Балкан" достаточно много команд, которые по сути не тренировались в мае, а значит будут являть собой далеко не те же коллективы, что осенью.

"Металлург" (сложность 7 из 10)

Запорожцам есть что отыгрывать - три очка отставания от "Балкан", которым как мы выяснили выше, есть где набирать еще, и аж пять баллов от "Кременя". В идеале, чтобы избежать переходных встреч, "казакам" лучше набрать 11-12 очков из 33 возможных, что будет сделать очень непросто.

Однако шесть игр подопечные Алексея Година проводят дома, причем особняком стоит по сути "спаренный" для них тур в родных стенах против "Черкащины" и "Горняка-Спорт" с разницей в четыре дня. Помимо этого, из оставшихся соперников, которые приедут на "Славутич Арену", только "Агробизнес" имеет кое-какую мотивацию. Сказать то же об "Авангарде", "Прикарпатье" и "Черноморце" не можем, что показало их голосование за продолжение сезона на двух Советах лиг ПФЛ.

С выездами, конечно, все намного сложнее. Разве что с "Николаевом" в предпоследнем туре есть шансы на очки. В остальном в гостевых соперниках сплошь борцы за места в УПЛ. Тем не менее, в целом календарь "Металлурга" вызывает в большей мере оптимистические настроения по части перспектив команды. Вероятность избавиться даже от участия в стыковых играх присутствует.

"Черкащина" (сложность 10 из 10)

Тот случай когда говорить о календаре оставшихся игр бессмысленно - все равно по сути заново собранная команда будет готовиться к стыкам через матчи "регулярки". Слишком уж велико отставание, которое составляет восемь очков от идущих 14-ми "Балкан" и десять от "Кремня".

Тем не менее, по сравнению с мартом сейчас перспективы "Черкащины" в целом выглядят более радужными. Новообретенный инвестор от черкащан не отвернулся, приглашенный состав удалось сохранить, ну а времени для совместных тренировок и спарингов было больше, чем планировалось изначально. Семь из одиннадцати оставшихся встреч команда проведет на выезде, но это вряд ли станет серьезной проблемой. Куда важнее география этих поездок, например, отыграв в Волочиске, спустя неделю "Черкащина" приедет в Запорожье. Затем Львов спустя четыре дня и Горишние Плавни через такой же промежуток времени. Краматорский выезд наступит в жизни подопечных Дениса Маринчука сразу после домашнего матча с "Минаем", ну а в Ивано-Франковск черкащане отправятся после поединка с "Волынью" на своем поле. Можно ли рассчитывать хотя бы на 5-7 очков в настолько плотном расписании и при столь солидном количестве времени, проведенном в автобусе? Вряд ли, так что ждем от "Черкащины" набора оптимальной формы уже к августу и стыкам за сохранение прописки в первой лиге. Ну а сам календарь, вне всяких сомнений, сложнейший.