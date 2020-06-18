Авангард обращался к Оболонь-Бровар по поводу переноса игры - в Киеве отказали

Главный тренер "Авангарда" Александр Косевич рассказал о подготовке своей команды к рестарту Первой лиги 2019/2020 после карантина.

- Мы законопослушная команда, которая выполнила все рекомендации и отвечала всем решениям Совета лег ПФЛ и Исполкома УАФ. Соответственно мы только на этой неделе приступили к тренировкам и сдачи тестов. К игре остается немного времени. Сначала все должно было планироваться так, чтобы все клубы готовились в равных условиях, а получилось что у нас на подготовку всего неделю. Исходя из этого все складывается так, что мы будем набирать оптимальную форму и кондиции уже в официальных матчах.

- Почему, на ваш взгляд, клубы оказались в неравных условиях?

- Я думаю это произошло в результате неправильной работы высших футбольных органов. Такие клубы как "Авангард", "Кремень", "Николаев", "Балканы", выполняли требования ПФЛ и прислушались к рекомендациям КМУ и Минздрава, а другие в это время собрали команды и готовились. Конечно, они в лучшей ситуации, а у нас практически нет времени на подготовку. Что же, сейчас нам ничего не остается, как готовиться к матчам и все доказывать на поле.

- Чем команда будет заниматься в ближайшие дни?

- Все идет по плану, готовимся к игре с "Оболонь-Бровар" на 24 июня, так как киевляне, которые настаивали на решении результата чемпионата по спортивному принципу, в результате отказали нам в переносе игры.

Для того, чтобы в сложившейся ситуации подготовить команду, необходимо, как минимум две недели, но главное, чтобы футболисты были здоровы и не пострадали из-за травмы. К первому официальному матчу в 2020 году мы планируем провести две контрольные игры, по итогам которых будем формировать основной состав.