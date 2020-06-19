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Экс-наставник Руха не понимает, что такое тандем Маркевича и Федика
Но сравнивает с Лобановским и Базилевичем
Бывший главный тренер львовского "Руха" (возглавлял в 2017 году) Владимир Мазяр прокомментировал для Футбол 24 назначение во главе команды-лидера Первой лиги тренером Ивана Федька и куратором - Мирона Маркевича.
Начнем с того, что я не понимаю, что такое тандем. Есть главный тренер, который должен решить поставленные задачи перед командой. Нести ответственность за результат, готовить полностью команду - теоретически, физически, тактически.
Я знаю один гениальный тандем Лобановский - Базилевич, который гремел в 1970-х. Они показывали выдающиеся результаты в ХХ веке. Сейчас такого уже не встретишь. И я надеюсь, что тандем Федик - Маркевич тоже станет гениальным в XXI веке.
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