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Экс-наставник Руха не понимает, что такое тандем Маркевича и Федика

Первая лига
(1 голосов)

Но сравнивает с Лобановским и Базилевичем

Экс-наставник Руха не понимает, что такое тандем Маркевича и Федика
Новина українською

Бывший главный тренер львовского "Руха" (возглавлял в 2017 году) Владимир Мазяр прокомментировал для Футбол 24 назначение во главе команды-лидера Первой лиги тренером Ивана Федька и куратором - Мирона Маркевича.

Начнем с того, что я не понимаю, что такое тандем. Есть главный тренер, который должен решить поставленные задачи перед командой. Нести ответственность за результат, готовить полностью команду - теоретически, физически, тактически.

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Я знаю один гениальный тандем Лобановский - Базилевич, который гремел в 1970-х. Они показывали выдающиеся результаты в ХХ веке. Сейчас такого уже не встретишь. И я надеюсь, что тандем Федик - Маркевич тоже станет гениальным в XXI веке.

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В статье: Владимир Мазяр Рух (Львов)
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Источник:
Футбол 24

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Комментарии (3)
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zago22
19.06.2020 в 13:48
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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psergey (Буэнос-Айрес)
19.06.2020 в 12:54
Ой, кривишь душой, Владимир Иванович! А тандем Колючий - Мазяр тебе не знаком? Столько лет вместе по жизни шли! Вместе состав на игру назначали. вместе замены делали, вместе договорняки катали! Ох, Вовочка, память у тебя коротка, любитель проституток, жратвы и гулянок!
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Инспектор ( )
19.06.2020 в 12:53
Тандем якобы "патриота" и кормильца гениальный или генитальный?
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