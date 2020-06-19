Компания, выкупившая стадион Черноморец, хочет приобрести одесский клуб. Интервью

На протяжении последних трех с половиною недель футбольная Одесса напоминает пчелиный улей. То и дело ему приходится гудеть, когда появляется информация обо всем, что касается визитной карточки города - "Черноморца".

После того, как в последней декаде мая стало известно, что стадион "Черноморец" с семнадцатой (!) попытки продан на торгах (покупатель - инвестиционный фонд из США Allrise Capital), в Одессе сразу же возникло предположение: а не связано ли это с дальнейшей покупкой и самого футбольного клуба? Предположения, версии, гипотезы, слухи и споры по этому поводу еще не успели пойти на спад, как в начале этой недели появился новый повод для обсуждения - интервью нынешнего президента донецкого "Олимпика" Владислава Гельзина. Он заявил, что готов поучаствовать в совместном проекте с одним из его солидных партнеров по бизнесу по покупке "Черноморца" - как самого клуба, так и стадиона. Разумеется, это заявление вызвало бурную реакцию в Одессе, болельщики которой уже давно мечтают о выходе их любимого клуба из глубокого кризиса. Не счесть звонков, sms-сообщений, электронных писем и мессенджеров в соцсетях, которые поступили автору этих строк за последние трое суток! Среди этого огромного информационного потока был и звонок, который дал основание полагать, что "Черноморец" точно не останется брошенным на произвол судьбы.

Как оказалось, помимо стадиона, на который вскоре после торгов был наложен арест, представители инвестиницонного фонда Allrise Capital намерены приобрести и сам клуб. Об этом корреспонденту UA-Футбол рассказал человек, представляющий интересы людей из американской компании - Игорь Перун.

- Я выступаю в роли консультанта Allrise Capital по дальнейшей покупке футбольного клуба "Черноморец", - сказал он. - После победы на торгах мои друзья обратились ко мне с вопросом, что думаю об идее возрождения большого футбола в Одессе. Я сказал, что она перспективна, но вот по карману ли вам? Мне ответили утвердительно, после чего возникла необходимость встретиться с президентом "Черноморца" Леонидом Климовым и обсудить эту тему - будь то покупка или инвестирование. Словом, рассмотреть варианты развития футбольного клуба. Представители компании обратились именно ко мне по той причине, что ранее я уже встречался лично с Климовым по подобному вопросу. Продажа клуба не шла вразрез с его планами, а когда были выиграны торги по стадиону, я и решил объединить их интересы. Вскоре после этого состоялась встреча с представителем президента "Черноморца", которому во время общения была изложена позиция заинтересованных лиц. Тот пообещал, что спустя три дня перезвонит он или сам Леонид Михайлович. Так что теперь все в этом вопросе зависит лишь от решения и ответа Климова. А между тем стало известно, что на момент продажи стадион "Черноморец" был арестован.

- Не повлияет ли этот факт на дальнейшее желание представителей американской компании приобрести одесский клуб?

- Нет. Дело в том, что менеджеры, которые этим занимаются в Allrise Capital - украинцы. Они привыкли к инвестиционному климату в нашей стране. Люди же, живущие за океаном, разумеется, не понимают возникших сложностей со стадионом. Но при этом им не приходится беспокоиться по поводу сделки, так как выйдя на публичные торги, они их выиграли. Юридически ничего не нарушено, поэтому от намерения сделать в Одессе приличную команду никто отказываться не думает.

- Какие конкретные задумки существуют по поводу возвращения большого футбола в Одессу в полном смысле этой фразы?

- Одним из вариантов могло стать создание нового клуба - например, зарегистрировать в Одессе условный "Пищевик", который в свое время защищал цвета города в чемпионате СССР и был далеким предшественником нынешнего "Черноморца". Я предложил назвать команду СК "Одесса" и под ним на своем стадионе заявиться во Вторую лигу. А потом за несколько сезонов, пройдя через лигу Первую, занять место в классе сильнейших. Но представители компании этот вариант категорически отвергли, так как глубоко изучив вопрос, были убеждены: клуб с такой историей хоронить ни в коем случае нельзя. Они готовы работать только с соблюдением спортивных принципов. Их не интересуют никакие слияния или покупка места в Премьер-лиге. В случае приобретения клуба, новые владельцы настроены сделать все возможное, чтобы вывести его на самый высокий уровень. У этих людей достаточно четкая и принципиальная позиция: название "Черноморец" должно непременно сохраниться, а команда должна в честной борьбе по спортивному принципу перейти из Первой лиги в Премьер-лигу.

- Многие одесситы, узнав о заинтересованности иногородней и даже иностранной компании наверняка зададутся вопросом: а в чем же "фишка"?

- Объясню. Уже сама "фишка" в том, что желающие приобрести клуб - серьезные бизнесмены. Тот план развития клуба, который им был представлен, рассматривается ими не как какой-то политический вариант, а социально-экономический проект, в котором они видят и бизнес в том числе. То бишь умное и взвешенное зарабатывание денег в футбольном клубе. Хотя сейчас в Украине это дается и тяжело, но их план развития позволит это сделать.

- Вы наверняка в курсе недавнего заявления Владислава Гельзина о желании совместно со своим бизнес-партнером приобрести "Черноморец". Что можете сказать по этому поводу?

- Как я понимаю, его сторона намерена перекупить стадион. Но даже если это и так, то я не совсем понимаю, как это может быть осуществлено, ведь объект находится под арестом. Для меня не совсем понятно: если тот или другой человек так хотел стадион и клуб, то почему он не принял участия в торгах по тому же спортсооружению?

- Вы сказали, что решение приобрести футбольный клуб возникло после выигрыша торгов по стадиону. А чем было вызвано желание купить это сооружение?

- Сугубо бизнес-интересом. Повторюсь: на тот момент это было никоим образом не связано с дальнейшим приобретением клуба. И когда после победы на торгах у меня поинтересовались мнением о стадионе, я спросил: "А зачем вам стадион без клуба?". Последовал встречный вопрос "А что с футбольным клубом сейчас?", после чего и возник интерес по поводу "Черноморца". Мне понадобилось время, чтобы собрать всю информацию, находящуюся в открытых источниках - о турнирном положении, сумме заработных плат, кадровых измененияхи, целях и задачах. После этого и произошла та самая встреча с представителем Климова.

- Возвращаясь к теме стадиона и земельного участка, на котором он находится, приходилось слышать о якобы заинтересованности Allrise Capital в открытии на приобретенном объекте казино.

- Это абсолютно не соответствует действительности, все это чьи-то выдумки. Никакого казино никто не собирался делать. Я не в праве открывать цифры, но могу сказать, что стадион - это тоже инвестиционно-привлекательный объект, способный зарабатывать деньги. Любое сооружение, которое может собирать такое большое количество людей, оно весьма привлекательно.