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Коронавирус в Рухе: клуб просит перенести матч с Агробизнесом

Первая лига
(1 голосов)

Над Первой лигой снова сгущаются тучи

Коронавирус в Рухе: клуб просит перенести матч с Агробизнесом
Новина українською

Львовский "Рух" официально подтвердил, что в клубе есть четыре случая заболевания коронавирусом.

По результатам проведенного ПЦР-тестирование заболевание выявлено у двух защитников, полузащитника и одного работника "Руха" (СМИ сообщали, что это доктор). Еще несколько футболистов "желто-черных" - под подозрением.

"Рух" сразу же сообщил об этом в УАФ и ПФЛ. Также клуб обратился к этим организациям с просьбой перенести матч 20-го тура Первой лиги с "Агробизнесом" на более поздний срок.

Сейчас команда находится на самоизоляции. В ближайшее время футболисты, тренерский штаб, персонал клуба пройдут повторное ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.

Напомним, что рестарт Первой лиги намечен на 24 июня. Именно в этот день "Рух" согласно календарю, должен сыгратьс "Агробизнесом".

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В статье: Рух (Львов) коронавирус
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (2)
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Liverpool 333 (Кировоград )
20.06.2020 в 00:32
Началось, кто следующий
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Виктор 2209 (Мехико)
19.06.2020 в 23:22
Ничего не напоминает?
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