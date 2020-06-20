ТК Футбол покажет матч Первой лиги Минай – Ингулец

Матч 21-го тура Первой лиги, в которой встрется "Минай" и "Ингулец" будет транслироваться в прямом эфире на ТК "Футбол".

На каком именно из трех каналов покажут поединок пока что неизвестно.

Отмечается, что это будет премьерный показ Первой лиги на каналах "Футбол".

Напомним, что матч состоится в понедельник 29 июня и начнется в 18.00.