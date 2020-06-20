Первая лига
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ТК Футбол покажет матч Первой лиги Минай – Ингулец
Поединок состоится 29 июня
Матч 21-го тура Первой лиги, в которой встрется "Минай" и "Ингулец" будет транслироваться в прямом эфире на ТК "Футбол".
На каком именно из трех каналов покажут поединок пока что неизвестно.
Отмечается, что это будет премьерный показ Первой лиги на каналах "Футбол".
Напомним, что матч состоится в понедельник 29 июня и начнется в 18.00.
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Источник:ТК Футбол
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