Андрей Попович. Внебрачный сын Фогтса, странности Григорчука и посиделки в Минае

Вратарь команды, идущей на третьем месте в Первой лиге в дебютном сезоне, поделился наиболее яркими моментами карьеры и рассказал о причинах получения азербайджанского паспорта.

- Андрей, здравствуйте! Буквально вчера появилась новость, что во львовском "Рухе" есть положительные тесты на коронавирус и команда просит о переносе. В связи с этим, напрашивается вопрос о текущем положении вещей с тестами в вашей команде?

- Мы недавно прошли еще один цикл тестирования и результаты у всех отрицательные. Игорь Вагин имел положительный тест в мае, но тогда мы еще не начали полноценный сбор и удалось преодолеть эту ситуацию с минимальными проблемами. Собственно, сейчас все игроки "Миная" работают в общей группе и чувствуют себя хорошо.

- Утренние тренировки еще не отменили или накануне возобновления чемпионата тренерский штаб сделал изменения в тренировочном процессе?

- Тренировки в первой половине дня - это было временное решение исключительно в рамках подготовки к полуфиналу Кубка против "Динамо". Сейчас мы вернулись к привычной практике и занимаемся по вечерам.

- Ваши детские годы прошли в городе Чоп - самой западной точке Украины. Какие любопытные моменты можете вспомнить с тех лет?

- Не знаю почему в Википедии написан именно Чоп, но родился и вырос я в Ужгороде. Так что здесь явная ошибка.

- Тогда мой следующий вопрос, вероятно, будет не самым актуальным, но все же. Поступали ли вам предложения от клубов со Словакии и Венгрии? Близость границы к этому располагает и знаю, что например Роберт Гегедош даже успел поиграть на полулюбительском уровне в командах "Славой" и "Сечуров".

- Конечно, предложения были. Но чтобы речь шла о более-менее конкретном предложении и серьезном уровне - такого не припомню.

- Как в вашей жизни возник вариант с переездом в Азербайджан в 16-летнем возрасте?

- На тот момент (2008-й год) я играл за юношескую команду донецкого "Металлурга". А со стороны Азербайджанской Федерации футбола был взят курс на поиск талантливых футболистов на просторах СНГ. В частности, в Донецк были отправлены три скаута - по одному для "Шахтера", "Металлурга" и "Олимпика". Меня заметили и предложили поиграть за юношескую сборную с перспективой попадания в национальную команду, которую как раз принял немецкий специалист Берти Фогтс. Переезд в Азербайджан имел под собой именно мотивацию сыграть на международном уровне, а уже вторичным был вопрос выступления за местные клубы. Тем не менее, и на клубном уровне в конечном итоге мне удалось поиграть в еврокубках, так что о том переезде я не жалею.

- В азербайджанском периоде карьеры у вас была команда, весьма похожая на нынешний "Минай" в плане отсутствия авторитетов и умении совершать кубковые сенсации. Расскажите подробнее пребывания в клубе "Абшерон".

- Изначально меня пригласили в "Баку", команду со стабильным финансированием и на тот момент отличными перспективами. Там я играл в основном за дубль, будучи еще молодым игроком. Спустя два сезона возник вариант с арендой в "Абшерон", который лишь был создан и заявился для участия в первой лиге. В дебютном же сезоне мы завоевали путевку в элиту, не проиграв ни одного матча. Ну а меня вызвали в сборную уже в ноябре, на тот момент впервые в истории представитель первой лиги был вызван в ряды национальной команды Азербайджана.

- Можно ли вас в таком случае назвать любимчиком Фогтса?

- Я вам больше скажу, меня даже "травили", называя его внебрачным сыном... Тем не менее, в сборную попал не за красивые глаза, старался постоянной работой доказывать свой уровень и подтверждать его на футбольном поле.

- И все же был на первых этапах ваших выступлений за сборную Азербайджана и скандальный эпизод. Речь о фото с запечатленным нарушением режима, выложенном в социальную сеть...

- Да уж, было дело. Что вам сказать - молодой был и неопытен, не знал, что из на первый взгляд невинной фотографии можно раздуть скандал вселенских масштабов. Мы выступали в ОАЭ на товарищеском турнире, в первом матче все шло хорошо, я играл в основе и мы вели 2:0. Поле, правда, было ужасным, что не позволяло комбинировать на должном уровне. Собственно, это и сыграло свою роль. Сопернику сперва помогла кочка, а в концовке они и вовсе сумели сравнять, при том, что по игре мы были на две головы сильнее. 2:2 с Сингапуром были восприняты дома как провал, тем не менее, Фогтс дал нам выходной на следующий день. Мы с ребятами, получилось, что все по сути "легионеры", отправились в местный клуб, где культурно отдыхали, не позволяя себе лишнего. Я сделал селфи и без всякой задней мысли забросил его в сеть. На следующее утро был вызов на ковер к тренеру, который сделал мне жесткий выговор. Оказалось, что в кадр попала сигарета в руках одного из моих партнеров и бокал то ли с вином, то ли с другим далеко не самым крепким напитком у другого. Я же был "чист", тем не менее, весь удар и ответственность взял на себя, как и последовавший за этим штраф.

- Как думаете, тот эпизод и резонанс в прессе испортили вам карьеру в сборной?

- Да нет, не думаю. Вызывался я в сборную при немецком штабе регулярно, да и при Роберте Просинечки уже в 2017-м году приглашался на сборы национальной команды. То фото было не более, чем ошибкой молодости, которая стала хорошим уроком. В игровом плане же проблем с попаданием в национальную команду у меня не возникало, особенно в период выступлений за "Сумгаит" и "Габалу".

- В "Габалу" вас приглашал уже Роман Григорчук?

- Да, летом 2015-го года Роман Иосифович позвал в команду, которую он лишь за полгода до этого возглавил. Я конечно, понимал, что придется бороться за место в составе с Димой Безотосным, который был приглашен "под тренера", но в себе был уверен. К тому же Григорчук сказал, что рассчитывает на меня еще и потому, что у меня есть азербайджанский паспорт, то есть я не считаюсь легионером при существовавшем в Премьер-лиге Азербайджана лимите на легионеров. В результате мы распределяли нагрузку с Безотосным - он преимущественно играл в еврокубках, а я защищал ворота "Габалы" в чемпионате, предоставляя Диме отдых.

- А вам удалось засветиться в Лиге Европы?

- Да, есть и в моей практике еврокубковый матч. Правда неудачный, дома "скрутились" российскому "Краснодару" (0:3), но все же почувствовал тот уровень на себе.

- Почему по окончании сезона 2015/2016 покинули Азербайджан, ведь у вас еще оставался год по контракту? Имел место конфликт с тренером?

- Как такового конфликта с Романом Иосифовичем не было, но ситуация возникла странная сама по себе. В первом матче второго круга мы разгромно проиграли не самому сильному сопернику ("Кяпаз" - прим. ред.), опять же 0:3. Матч проходил на фоне нагрузок - буквально накануне приехали со сборов, поэтому в физическом плане где-то "просели". Но я бы не сказал, что лично моя вина была хотя бы в одном из трех пропущенных голов. Тем не менее, на следующий день мне сообщили, чтобы я собирался в дубль. Попытался выяснить у администратора команды причину, он договорился с Григорчуком о разговоре. В личной беседе Роман Иосифович сказал, что я "снизил свой професиональный уровень", что было слышать странно на фоне постоянных хвалебных высказываний еще в ходе зимних тренировочных сборов. Неужели один неудачный матч всю ту работу перечеркнул?

- Дальше вы не захотели играть за дубль и разорвали контракт?

- Совсем нет, я был готов выступать за вторую команду и доказывать свой профессиональный уровень. Да и сам Григорчук сказал, чтобы я не отчаивался и вскоре могу рассчитывать на возвращение в основу при должном уровне самоотдачи. Но прошел месяц, другой, а обо мне словно забыли. При этом Роман Иосифович часто приходил смотреть матчи дубля, в которых я хорошо выступал. Правда к основе он подключал других, более молодых футболистов, а со мной даже не хотел говорить.

- Чем дело закончилось?

- Уже по окончании сезона я вернулся в Киев, мне намекнули, что у "Габалы" появились финансовые трудности, а у меня при этом "тяжелый" контракт, который длился с того момента еще год. Каждый день из клуба звонили и предлагали соглашение разорвать по согласию сторон, на что я отвечал, что готов и дальше доказывать свое право выступать в основной команде. Судя по всему, у кого-то в руководстве "Габалы" были свои взгляды на этот счет и от меня просто хотели избавиться. В результате, я решил не плыть против течения и вернулся домой, продолжая параллельно поиски новой команды.

- Пока занимались поисками выступали в чемпионате Закарпатской области. Чем запомнился тот период?

- Сперва отыграл матч или два в составе "Поляны", затем мне предложили перейти в "Минай". Уже тогда команда ставила перед собой амбициозные цели, но я и дальше не рассматривал ее как долгосрочную перспективу для себя. Таков уж у меня характер - "легионерский", не могу долгое время находиться дома, всегда хочу путешествовать, искать новые горизонты и возможности. Однако время шло, конкретных предложений не поступало, а с "Минаем" мы выиграли все на областном уровне, стабильно выступали в рамках соревнований ААФУ, да еще и получили аттестат для участия в профессиональных турнирах летом 2018-го.

- Тем не менее, в первых играх "Миная" на профи-уровне вы не участвовали. Причина?

- В то время залечивал травму и несмотря на попытки Миши Кополовца поскорее убедить меня вернуться на поле, не хотел форсировать восстановление. Тем не менее, в клубе в меня верили, поэтому предложили контракт зимой 2019-го. По второй лиге я даже успел сыграть три матча - домашние победы над "Калушем" (3:1) и "Подольем" (3:1), а также "золотой" матч с "Кремнем", увы проигранный (0:1).

- Существует ли в "Минае" система штрафов за нарушение режима?

- Конечно, но при этом на "после вчерашнего" на моей памяти никто не попадался. Все профессионалы и ведут себя сознательно. Со стороны Василия Васильевича тоже присутствует понимание, что футболист может иногда себе позволить выпить бокал пива или бокал вина, он ведь сам недавно только закончил карьеру. Но и панибратства нет, что отображается в штрафах за опоздание или пропуск тренировок. В этом вопросе Кобин жесткий "коуч". Правда и он иногда дает нам послабление ради улучшения атмосферы в коллективе. Например, после дебютной победы в Первой лиге над "Черноморцем" (1:0) разрешил команде немного расслабиться и "посидеть" в компании играющего спортивного директора... Как показали дальнейшие результаты - время для совместного отдыха команды было выбрано идеально, победы пошли одна за другой.

- В четвертьфинале Кубка вы "похоронили" соперника умением брать пенальти. Тренируете этот элемент отдельно?

- Не сказал бы, что прям тренирую, больше стараюсь действовать на реакции и по заветам Александра Шовковского, который говорил, что при пенальти важно заставить оппонента пробить туда, куда нужно тебе самому. Да и с Толиком Нуриевым регулярно устраиваем "пенальти-батл" на лимонад после тренировок, что позволяет и мне, и ему оставаться в тонусе (Анатолий Нуриев штатный пенальтист команды "Минай" - прим. ред).

- Тогда еще один вопрос о манере вашей игры, напрашивающийся по мотивам Кубка. Является ли игра ногами требованием тренерского штаба или вашей личной инициативой?

- Понимаю, почему вы задаете этот вопрос... Мы с Маткобожиком, конечно, "наварили" на пару в недавнем матче с "Динамо". Однако мне удалось самому же исправить ту оплошность с обрезкой на Дуэлунде. Василий Кобин не хочет чтобы мы играли на отбой и поэтому выход из обороны через пас мы постоянно тренируем. В том эпизоде возникло просто маленькое недопонимание, так как я думал, что Саша начнет уходить во фланг и поэтому расслабился раньше времени. К счастью, удалось так же быстро вернуться в игру и все закончилось благополучно.

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- Не могу не спросить о сложности календаря предстоящих игр в чемпионате. Подсчитал, что за восемь дней в последних трех турах вашей команде предстоит только в автобусе проехать 2730 км! Не сказывается ли это на настрое коллектива, перед которым все же стоит задача завоевать путевку в УПЛ?

- Абсолютно нет! Мы понимаем, что будет трудно и тренерский штаб соответствующим образом нас настраивает, говоря, чтобы на ближайшие почти два месяца мы забыли о девушках, женах, любовницах, а сосредоточились исключительно на футболе и дальнейшем восстановлении. Тем не менее, без подобных вызовов футбол был бы скучным. Преодолевая себя, ты становишься лучше, так что будем бороться до последнего.

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- По поводу межсезонных сборов есть какая-та ясность?

- Настолько далеко мы еще не заглядываем, благополучно доиграть бы текущий чемпионат. Вон буквально вчера появилась новость о заболевших в составе "Руха" и клуб уже просит о переносе ближайших матчей.

- Да уж, и без того плотный календарь уплотняется еще больше...

- Именно! Так что хочется просто поменьше внефутбольных моментов и побольше возможностей решить все вопросы на футбольном поле. Все же в этом сезоне Первая лига радует небывалой интригой.

- Желаю вам с честью преодолеть все трудности и закончить чемпионат на высоком месте.

- Спасибо, будем стараться.