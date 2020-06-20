Козловский: Мы будем играть в футбол! А таким людям, как Франков: в такое время заниматься сарказмом неуместно

Президент ФК "Рух" Григорий Козловский прокомментировал ситуацию в клубе и рассказал подробности истории с инфицированными на COVID-19.

У нас во Львове сейчас сложилась действительно тяжелая ситуация. Я, как депутат Львовского городского совета, знаю это и понимаю. У нас на Топольной более ста врачей сейчас больных. И так случилось, что ситуация с коронавирусом не обошла и футбольный клуб "Рух". Сегодня мы прошли уже шестой ПЦР-тест. Мы об этом молчали, тихонько боролись и молились, чтобы беда нас миновала.

Первым в нашей команде заболел врач. В прошлую пятницу он почувствовал симптомы, сдал анализы в сертифицированной клинике и самоизолировался. Мы об этом не говорили, потому что надеялись, что это будет единственный случай. На самом деле мы очень хотим играть в футбол. А людям, которые сомневаются, в частности, господину Франкову, отвечу: в такое время заниматься сарказмом неуместно. Я вас лично приглашаю приехать сюда и убедиться в правдивости моих слов. Вы можете взять с собой еще своего друга Макарова, который занимается интригами и сталкивает клубы лбами. Он, как президент ПФЛ, просто обязан приехать сюда с контролирующими органами, убедиться в этом и рассказать обществу - правда это или неправда, что в ФК "Рух" есть инфицированные на коронавирус. Если неправда, то накажите виновных, если правда - скажите, как должны жить дальше.

О своих результатах наш врач узнал в понедельник, в восемь вечера того же дня мы всей командой сдавали тесты. Во вторник вечером пришло подтверждение, что один защитник больной. Тесты второго защитника во вторник показали отрицательный результат, но на утро среды у него была температура. В среду мы сделали ему повторный тест, и он показал, что футболист таки инфицирован на коронавирус. Вчера утром стало известно, что заболел и четвертый.

Мы готовы играть без этих футболистов, но опасаемся, что можем иметь и других инфицированных, о которых даже не знаем. Опасаемся играть в среду, потому что в таком случае можем заразить "Агробизнес", а те, в свою очередь, инфицируют еще кого-то...

Обществу хочу сказать: МЫ ГОТОВИМСЯ К ВЫЕЗДУ В НИКОЛАЕВ. Сегодня мы прошли очередное обследование. Это уже шестое наше тестирование. Мы ни у кого ничего не просим и не требуем. Сейчас больные изолированы, команда переехала в Винники, контроль их здоровья мы ведем онлайн. Когда будем играть с "Николаевом", должны дать гарантии, что не привезем им такое "счастье". Соответственно, хотели бы иметь гарантии и от других клубов, которые с нами играют.

Те упреки, будто "Рух" не хочет играть в футбол, меня убивают. Смотрите мои комментарии, смотрите, как мы голосовали, а не слушайте господина Макарова, который занимается интригами. Не манипулируйте: ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "РУХ" БУДЕТ ИГРАТЬ, потому что хочет определять сильнейшего на поле. Мы выезжаем В ВОСКРЕСЕНЬЕ НА ИГРУ, МЫ БУДЕМ ИГРАТЬ, мы будем сражаться! Думаю, в такое тяжелое время не следует манипулировать на болезни! Господину Франкову и его семье желаю здоровья и чтобы и беда вас миновала. У кого есть сомнения, что у нас нет больных, приглашаю во Львов! Могу организовать вам интервью с инфицированными футболистами. НЕ МАНИПУЛИРУЙТЕ БОЛЕЗНЬЮ, МЫ БУДЕМ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ!", - рассказал Григорий Козловский.