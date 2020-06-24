Анонс 20-го тура Первой лиги, мнение редакции

С возобновлением сезона во втором по силе дивизионе страны тестируем новый формат, в рамках которого все желающие авторы смогут высказаться по поводу своих ожиданий от наиболее интересных для них лично матчей.

Перенос игры "Руха" и "Агробизнес" внес свои коррективы в тур, но большинство игр все же состоится.

Центральная игра

"Черноморец" - "Волынь". Одесситы активно занимаются своим будущим и сейчас больше разговоров о возможном слиянии с "Олимпиком" и долгожданной продаже стадиона, чем о непосредственно футболе. Тем не менее, Сергей Ковалец имел достаточно времени на то, чтобы как минимум познакомиться со своими подопечными и уже принял ряд кадровых решений на новом месте. Игру сместили на день в связи с необходимостью подтверждения результатов тестов на коронавирус у "Волыни". У "крестоносцев" не сыграет Артур Рябов, однако полагаю, что все в этой игре решит более высокая мотивация лучан. (Артур Кисляченко - далее А.К.)

Во время паузы, "Черноморец" неплохо штормило. Зимой состав команды был серьезно видоизменен под Остапа Маркевича, однако в марте клуб он покинул. С другой стороны, Сегрей Ковалец, который встал у штурвала "моряков", тренер очень опытный и вполне может решить поставленную перед ним задачу. Остаток текущего сезона точно пойдет на знакомство и перестройку, а потому не стоит ждать какой-то феерии от одесситов. Этим и может воспользоваться мотивированная "Волынь", шансы которой на выход в УПЛ - очень приличные. (Георгий Грошев - далее Г.Г.)

Пусть и на выезде (и так без зрителей), "Волынь" начнет первый после рестарта матч как фаворит. Все, на что может надеяться "Черноморец" - удачная игра на контратаках. Наладил ли Сергей Ковалец "прицел" форвардов для одиночного точного выстрела - увидим уже сегодня. А лучане могут себе позволить играть с позиции силы и должны подтверждать, что обвинения со стороны представителей нескольких других клубов в попытке выйти в УПЛ досрочно без доигрывание чемпионата - лишь клевета завистников, не имеющая под собой почвы (Тарас Вархоляк - далее Т. В.).

Обязательно к просмотру

"Ингулец" - "Горняк-Спорт". Матч должен был начаться в ранее время (14:00), но в Петрово ожидается по прогнозам синоптиков около 27 градусов и переменная облачность. Потом время старта сдвинули на два часа. Функциональная готовность коллективов - это небо и земля. "Ингулец" уже больше месяца полноценно тренируется и проводит спаринги, а вот "Горняк-Спорт" лишь между вторым советом лиг ПФЛ и исполкомом УАФ принялся за работу. Если подопечным Игоря Жабченко удастся избежать разгрома, я сильно удивлюсь. (А.К.)

"Горняк-Спорт" ожил после прихода Жабченко и существенно улучшил свои позиции в таблице. Однако, команда из полтавской области не горела желанием продолжать чемпионат и, как уже было сказано выше, сейчас не находится на пике своих возможностей. А вот для хозяев любая потеря очков может стать фатальной. Мотивации им явно будет не занимать, потому в этой встречи сенсации точно ждать не следует. (Г.Г.)

"Ингулец" "въезжает" в возобновление соревнований на волне побед в контрольных поединках над командами из УПЛ "Днепр-1" и "Ворсклой", которые играли, конечно, не в оптимальных составах, и перволиговым запорожским "Металлургом". Кроме отработки важнейших тактических элементов, это еще и придаст уверенности команде Лавриненко. Правда, от его нехватки команда не страдала. Еще в апреле капитан "Ингульца" Максим Лупашко сказал: "Я знаю, что не все команды готовятся так настойчиво, как мы. Поэтому убежден, что они пожалеют об этом после возобновления первенства". Смелое заявление, правда? Станет ли оно дополнительной мотивацией для "Горняк-Спорта" с Жабченко во главе, или они окажутся в роли тех, кто "пожалеет, что не готовился"? (Т.В.)

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"Кремень" - "Минай". Еще один клуб из Полтавской области, где "результаты тестов выдают через неделю", примет претендента на выход в УПЛ. График тренировок "Миная" немного сбил положительный тест на covid-19 у Игоря Вагина, но в целом команда должна подойти к матчу во всеоружии, так как форсировала подготовку еще к кубковому полуфиналу с "Динамо" (0:2). Голодюк, Кныш и Машталир влились в состав и это поможет разгрузить футболистов основы. "Минай" обязан брать три очка. (А.К.)

Будем говорить откровенно, в кубковом матче против "Динамо" команда Василия Кобина разочаровала. Никто не требовал победы над грандом украинского футбола, но даже резерва киевлян хватило для уверенной виктории. Благо в среду "Минаю" будет противостоять футболисты совсем другого, при всем уважение к "Кремню", уровня. Зимой клуб из западной Украины потерял лучшего бомбардира Гегедоша и пока неизвестно, сможет ли кто-то заменить главного форварда. (Г.Г.)

"Минай" для борьбы за УПЛ нуждается на этой неделе в немедленном моральном сотрясении после кубкового безнадежного поражения от "Динамо". Команде Кобина для изменения гнетущего настроения должна немедленно "громить" соперника. Почему бы не "Кремень"? Для этой роли разбалансированная команда из Кременчуга вполне подходит (Т.В.)

"Оболонь-Бровар" - "Авангард". С этим матчем тоже не было все ясно, так как краматорчане просили о переносе. Уже перед самым возобновлением сезона "Авангард" впервые прошел тестирование на предмет коронавируса и собрался на полноценный сбор. Вряд ли недельных занятий и двух спарингов было достаточно для хорошей подготовки, так что фаворитом считаю киевлян. (А.К.)

"Пивовары" ужасно закончили прошлый год, не сумев ничего противопоставить "Минаю" в очном матче. Зимой клуб покинул Ковалец, что, по мнению автора, скорее негативно скажется на команде. С другой стороны, "Авангарду" не за что играть, кроме как за честь своей команды. Если сравнивать оба коллектива по уровню мотивации, то конечно же "Оболонь-Бровар" в фаворитах. (Г.Г.)

Для хозяев это будет первый официальный матч в сезоне 2019/2020 под руководством Олега Мазуренко, который зимой заменил Сергея Ковальца. Говорят, причиной было желание руководства клуба играть больше на атаку. Еще зимой и до сих пор "оболонцы" провели кадровые изменения, много тренировались и провели несколько спаррингов, в частности с донецким "Шахтером". У сегодняшнего соперника "пивоваров" времени на подготовку было существенно меньше, поэтому "Авангард", несмотря на название, в этом матче, пусть и не убедительный, но аутсайдер (Т.В.)

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"Металлист 1925" - ГФК "Металлург". Один из редких матчей в 20-м туре, в котором оба соперника мотивированы. Гостей вполне устроит и ничья - победы "казаки" должны добывать в будущих домашних играх с прямыми конкурентами. Подопечные же Андрея Демченко будут бороться исключительно за победу. Даже опыт очного поединка первого круга подсказывает нам, что МХ 1925 однозначный фаворит и поэтому здесь сенсации не жду. (А.К.)

Харьковский клуб - один из главных фаворитов на призовые места лично для меня. Они набили достаточно шишек год назад, когда упустили заветное место в УПЛ. В первом круге они также были не самым стабильным коллективом, но временами показывали очень приличный футбол. Крайне вероятно, что "Металлург", несмотря на поставленную задачу, просто попадет в среду под "горячую руку". (Г.Г.)

Оставшиеся встречи

"Николаев" - "Прикарпатье". Существенно видоизменились эти команды за зимне-весенний период, в Николаеве работает новый главный тренер Илья Близнюк, который подбирал игроков под себя. Правда в плане тренировочной работы лучше готовыми должны быть иванофранковские футболисты, начавшие групповые занятие еще во второй декаде мая. Уверен, что гости уедут с очками. (А.К.)

"Корабеллы" очень печально смотрелись в первом круге. Нелучшие результаты на домашнем стадионе, чехарда с тренерами и слабая игра в атаке - все это явно не внушает оптимизма болельщикам команды. "Прикарпатье" чемпионат также начало слабо, но ближе к середине сыграли несколько достойных матчей, лучшим из которых стал разгром "Горняка-Спорт". Да, они проиграли сразу четыре последних матча до перерыва, но стоит для начала посмотреть на уровень их соперников, прежде чем закидывать команду камнями. (Г.Г.)

Матч соседей по турнирной таблице (11 и 12 позиции). "Николаев" в случае победы может обойти франковцев. "Прикарпатье" же весной потеряло двух лидеров команды - Богдана Оринчака и Ярослава Конкольняка. Но, поскольку уход обеих произошел еще в карантин и был запланированным, франковцы должны научиться играть без них. И главный тренер Владимир Ковалюк и президент Ольшанецкий любят говорить, что главная цель клуба - это воспитание молодежи. Увидем в деле. "Николаев" же наоборот усилился - команду пополнил Вадим Яворский (пришел из "Авангарда"), который забивал в каждом из последних 4 матчей до зимнего перерыва, а также полузащитник Руслан Пономарь (из "Балкан"). Оба коллектива, скорее всего, не смогут похвастаться эффективной командной игрой, однако опыт и индивидуальное мастерство - на стороне николаевцев (Т.В.).

"Балканы" - "Черкащина". Заново собранным является и состав главного аутсайдера дивизиона, причем на 95%. Один Тимур Пограничный стался в "Черкащине" из осеннего ростера. Хорошее зимнее усиление "Балкан" нивелировал уход Зеленского, Паламаря и Чернышова. По крайней мере удалось частично заменить полевых игроков молодым хавбеком Владиславом Шуховцевым. Тем не менее, жду боя от разношерстной, но опытной "банды" Дениса Маринчука, так что не спешил бы записывать зарянцам "дежурные" три очка в копилку. Поединок в спешном порядке сместили на день в связи с положительным тестом на коронавирус у "Балкан". (А.К.)

Гостям предстоящего матча будет непросто бороться за сохранение прописки в Первой Лиге. Их состав претерпел ряд существенных изменений и не известно, насколько хорошо новые футболисты сыгрались за время простоя. С другой стороны, "Балканы" до последнего надеялись, что сезон в ПФЛ не будет возобновлен. Тяжело прогнозировать матчи с их участием, даже в первом круге они умели делать сюрпризы. (Г.Г.)