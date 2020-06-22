ПФЛ продемонстрировала новый официальный мяч на следующий сезон

Профессиональная футбольная лига показала официальный мяч следующего сезона 2020/2021 в Первой и Второй лигах. Это будет сфера той же датской фирмы Select, что и в сезоне 2019/2020.

Мяч будет черно-белый - эта контрастность, по замыслу авторов, гарантирует игрокам отличную видимость, как в полете, так и на игровом поле.

А зеленые элементы символизируют принадлежность к соревнованиям в Первой и Второй лигам, поскольку именно этот цвет является главным в логотипах этих соревнований.