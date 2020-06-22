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ПФЛ продемонстрировала новый официальный мяч на следующий сезон

Первая лига
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"Руху" лучше уже выходить к УПЛ - иначе снова придется бойкотировать

ПФЛ продемонстрировала новый официальный мяч на следующий сезон
Новина українською

Профессиональная футбольная лига показала официальный мяч следующего сезона 2020/2021 в Первой и Второй лигах. Это будет сфера той же датской фирмы Select, что и в сезоне 2019/2020.

Мяч будет черно-белый - эта контрастность, по замыслу авторов, гарантирует игрокам отличную видимость, как в полете, так и на игровом поле.

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А зеленые элементы символизируют принадлежность к соревнованиям в Первой и Второй лигам, поскольку именно этот цвет является главным в логотипах этих соревнований.

⚽️ Ретро-дизайн у поєднанні з фірмовою символікою ПФЛ - саме так буде виглядати офіційний м’яч сезону 2020/21 ????????...

Опубліковано Select Sport Ukraine Неділя, 21 червня 2020 р.
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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Рух (Львов) Select
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