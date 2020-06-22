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ПФЛ продемонстрировала новый официальный мяч на следующий сезон
"Руху" лучше уже выходить к УПЛ - иначе снова придется бойкотировать
Профессиональная футбольная лига показала официальный мяч следующего сезона 2020/2021 в Первой и Второй лигах. Это будет сфера той же датской фирмы Select, что и в сезоне 2019/2020.
Мяч будет черно-белый - эта контрастность, по замыслу авторов, гарантирует игрокам отличную видимость, как в полете, так и на игровом поле.
А зеленые элементы символизируют принадлежность к соревнованиям в Первой и Второй лигам, поскольку именно этот цвет является главным в логотипах этих соревнований.
⚽️ Ретро-дизайн у поєднанні з фірмовою символікою ПФЛ - саме так буде виглядати офіційний м’яч сезону 2020/21 ????????...Опубліковано Select Sport Ukraine Неділя, 21 червня 2020 р.